清華大學公共管理學院是千禧年國內率先成立的公共管理學院，秉承「培育公共精神、創造學術新知、服務國家發展、推動人類進步」的辦學理念，為服務國家治理體系與治理能力現代化培養高層次人才。在第四輪全國公共管理以及學科評估和全國首次專業學位水準評估中，清華大學公共管理學院均獲得A+的最好成績。在「2021年軟科中國最好學科排名」中，清華大學公共管理學科排名第一。2022年，我院MPA專業學位成為中國首個完成全球公共政策、事務與管理院校聯盟（Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration, NASPAA）第二輪國際認證的MPA教育項目。2025年6月，我院首批通過中國高質量MPA教育認證（CAMPA）。EMPA香港政務人才項目榮獲2021年、2025年清華大學教學成果一等獎，榮獲2025年北京市高等教育教學成果二等獎。未來，清華大學公共管理學院將在各方面向着世界一流公共管理學院的方向不懈努力，為國家和全世界的發展做出貢獻。



項目特色和定位

• 面向香港

• 國際一流

• 清華特色

中國內地高校中第一個面向香港特別行政區招生的高級共管理專業碩士項目。培養能植根中國、面向世界，知國情、懂港情的高級公共管理人才。

名額

每年招收學生30名。

申請資格

• 申請人持①香港永久性居民身份證和②《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》。

• 具有與內地（祖國大陸）學士學位相當的學位或同等學歷；

• 持國（境）外教育機構學歷學位證書的申請人，所獲學位須通過教育部（中國）留學服務中心認證。

• 申請人在2027年我校研究生新生報到日（含）之前必須取得國家承認的前置學歷畢業證書或學位證書(持內地（祖國大陸）教育機構學歷者)，或經相關專業機構認證的國（境）外教育機構合法學歷學位證書（僅限教育部（中國）留學服務中心認證出具《國（境）外學歷學位認證書》），否則錄取資格無效。

• 截止到2027年我校研究生新生入學前，申請人須具有五年以上（含五年）工作經驗；且同時滿足具有大學本科畢業後三年以上（含三年）工作經驗或者獲得碩士或博士學歷學位後有兩年以上（含兩年）工作經驗。

• 有志於服務社會、成長為治港政務人才，具備優秀管理能力和領導潛質。

• 品德良好、遵紀守法、身心健康（符合國家和我校規定的體檢要求）。

基本要求與課程設置

1. 學習方式：本項目採取非全日制教育方式，以週末上課為主，每學年將組織短期集中學習，在學期間還將組織國際公共管理前沿研修和國內實踐活動。課程主要由清華大學公共管理學院教授講授課程，並邀請部分香港知名大學教授參與授課。攻讀學位期間需完成培養要求，同時需在導師指導下獨立完成一篇學位論文或實踐成果。

2. 授課語言：以中文普通話為主，其中國際公共管理前沿研修環節為全英文教學。

3. 課程設置：包括公共管理基礎、中國國家治理和發展經驗、香港特區治理與發展、國內專業實踐、公共治理的國際經驗等課程模組。

課程亮點

特色教學：「量身定制」培養方案及課程體系，項目課程設計模塊化、特色化，設置國家治理和特區治理相關課程。在教學過程中實行與國際接軌的培養模式，充分對標NASPAA評估體系的九項勝任力，注重「價值、知識與技能」三位一體的公共領導力的提升。邀請專家學者、高級官員參與部分授課，進行公共管理前沿講解與專業解讀。還將組織北京短期集中學習和移動課堂等等。

特色實踐：「國內專業實踐」和「公共治理的國際經驗」模組是項目課程設置的重要特色，旨在加深學生對國家基層治理思路和措施的認識和理解，多維度地把握國家公共管理領域的突出問題，對比及反思不同解決路徑；學生通過赴海外知名大學短期研修，接觸公共管理國際前沿，拓寬國際視野，提升全球治理意識。

費用

學費標準為28.8萬元人民幣/生，分兩次交清。

申請辦法

北京時間2026年11月9日8:00起至2027年1月8日中午12:00，登錄「清華大學港澳臺研究生網上申請服務系統」，填寫申請資訊，線上支付報名費（138元人民幣/人），並在申請系統中提交申請材料（請注意：報名申請環節包含三個步驟：報名登記、線上交費、提交材料。三個步驟缺一不可，完成「提交材料」環節方為報名完成）。

清華大學公共管理學院將組織材料審查組對通過材料形式審核的申請人的材料進行審閱，綜合評價申請人的學業水平、綜合素質和發展潛力，擇優遴選確定參加綜合考核名單，並通知入圍的申請人參加綜合考核。綜合考核包括專業筆試和面試，通常在3-4月安排。

具體可參考招生說明：https://mp.weixin.qq.com/s/_Ea7F6L7NI8eEPHy1a_-nw

聯繫方式

聯絡人：肖老師

電話：（+8610）62796240

電郵：EMPA@tsinghua.edu.cn

想瞭解更多相關資訊和招生詳情？

歡迎報名參加EMPA香港政務人才項目2027年招生說明會

日期：2026年11月28日（周六）

時間：10:00-11:30

議程：

1. 清華公管學院情況介紹（北京會場）

高宇甯副教授，清華公管學院副院長，EMPA項目負責人

2. EMPA項目介紹（北京會場）

潘潔教授，清華公管學院EMPA項目主任

3. 學生代表分享

何淑瑛（北京會場）

EMPA項目2025級在讀生

香港執業大律師

粵港澳大灣區律師

施俊匡（線上分享）

EMPA項目2025級在讀生

怡高集團香港有限公司行政總裁

中華全國青年聯合會委員

天津市政協委員

4. 報考問答環節（北京+線上互動）

參加方式：掃碼觀看線上直播（無需報名）

掃碼觀看直播

聽聽同學們怎麽說

林蓓茵

EMPA項目2025級在讀生

香港註冊中醫

香港註冊中醫學會副會長

醫者的關懷，不止於診室。清華EMPA讓我從國家發展與香港治理的大局，思考專業如何回應民生。課程兼重學理與實踐，導師以案例引導思辨，更以親身經驗講透政策取捨，讓我學習兼顧各方需要，在不同立場之間尋求共識。

與各界同學交流，增長見識之餘，更結下相互砥礪的情誼。這段經歷拓寬了我在教學與醫療服務上的思路，也堅定我參與公共事務、服務香港與國家的志向。若你也希望在專業之外看得更遠，期待與你在清華相聚。

陳冠宏

EMPA項目2023級畢業生

陳新記書報有限公司總經理

廣西壯族自治區崇左市政協委員

EMPA項目以清華厚重的學術底蘊夯實治理根基，以國家視野拓寬香江公共服務格局，以實踐導向架起內地與香港兩地交流橋樑。

它最突出的優勢，是把清華頂尖的公共治理理論與香港實踐無縫銜接，老師們博學篤行，各界同學相伴研學，緊跟國家發展脈搏，厚植愛國愛港家國情懷。

三年下來，我恪守清華「自強不息，厚德載物」校訓，運用所學深耕企業經營、拓展事業，亦積極投身地區服務以及香港與內地聯誼工作中，學會用政策視角拆解複雜問題，推動自身決策從經驗驅動轉向體系化思考。

「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」。如果您渴望跳出固有視野、更好地服務社會，服務國家發展大局，這裏正是最佳的平台。

楊暉

EMPA項目2025級在讀生

香港特區政府土木工程拓展署土力工程處副處長

作為清華大學這所世界一流學府的一員，我感到無比自豪與榮幸。清華大學EMPA香港政務人才項目的課程設計既具備前瞻性又緊扣實務，清華名師團隊經驗豐富，不僅大大拓展了我對公共管理的視野，更讓我對公共治理產生了極為濃厚的興趣。

我很高興結識了來自香港政界、商界及社會各界的優秀同行者。課堂上的思維碰撞與跨界交流，豐富了我的思維體系，使我在本職工作與公共服務實踐中獲益良多；能在畢業多年後重投校園，也使我深感學無止境。

誠摯邀請有志推動香港良政善治與融入國家發展大局的各界英才加入清華EMPA，一同在百年學府裡追求卓越、蓄力前行，為香港與國家的未來貢獻力量！

2022年香港特區行政長官李家超（當時為候任行政長官）為EMPA畢業典禮發表視頻致辭。

2026年EMPA新生入學。

2025年EMPA項目新一屆顧問聘任儀式。

2025年學生在北京清華園與EMPA項目顧問、巴黎奧運會巴黎奧運會女子重劍個人金牌獲得者江旻憓女士座談。

2026年學生赴河南省林州市參加專業實踐。

2023年學生赴北京冬奧會場館參加專業實踐。

2025年學生赴英國劍橋大學參加海外研修。

2022年由EMPA學生主要組成的「香港鄉村振興隊」獲得中國研究生公共管理案例大賽全國總冠軍。

（本項目在香港教育局注冊編號：233329）

（資料及圖片由客戶提供）