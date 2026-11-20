持續進修基金學車2027｜認可駕校收費比較！拆解資助計算及中伏位
考車牌是很多人的人生目標清單之一，但學車費用至少一、兩萬元，很多人都會考慮使用政府資助的持續進修基金（CEF）報讀駕駛課程學車考車牌，以獲得課程學費發還。持續進修基金可以提供最高HK$25,000上限的資助，以私家車駕駛證書為例，學費隨時可以低至HK$4,232！「01教育」已經為各位有意報讀駕駛證書課程的讀者整理資料，比較各間駕駛學校獲得持續進修基金認可的駕駛課程，並列出學費、課程時數、課程長度、中伏位、發還款項流程等。
持續進修基金可以Claim幾多學車資助？
根據持續進修基金網頁資料，持續進修基金設有兩個共付比率，學員必須承擔部份學費。首HK$10,000資助會獲得基金資助80%學費，學員需要自付20%。餘下HK$15,000資助則會獲得基金資助60%學費，學員需要自付40%。
假設你報讀某個持續進修基金認可的駕駛課程，其學費為19,000元，而你從未使用基金款項，你的課程學費發還計算方式將是：
首HK$10,000學費：獲基金資助HK$8,000，你自付HK$2,000
餘下HK$9,000學費：獲基金資助HK$5,400，你自付HK$3,600
即整個課程獲得政府發還HK$13,400元學費，並自付HK$5,600
2027持續進修基金｜五大認可駕駛學校比較
根據持續進修基金課程搜尋器，現時共有21個認可駕駛課程，當中包括5個私家車課程、5個輕型貨車課程、1個電單車課程、1個的士課程、3個巴士課程、3個中型貨車課程、1個重型貨車課程、2個掛接車輛（拖頭）課程，分別由5間院校提供。
私家車駕駛證書課程比較（1號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
香港駕駛學院有限公司
33C121778
HK$19,056
HK$5,122
36.5小時 + 1小時畢業考試
貨櫃運輸業職工總會（課程部）
33C135930
HK$18,810
HK$5,024
30小時 + 1小時評核
李健駕駛學校有限公司
33C140918
HK$18,960
HK$5,084
41小時 + 1小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)
青喬駕駛學校有限公司
33C166496
HK$16,830
HK$4,232
31.5小時 + 1小時評核
學車易駕駛有限公司
33C170698
HK$21,500
HK$6,100
40.25小時 + 1.5小時評核
輕型貨車駕駛證書課程比較（1、2號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
香港駕駛學院有限公司
33C121786
HK$19,056
HK$5,122
36.5小時 + 1小時畢業考試
貨櫃運輸業職工總會（課程部）
33C135922
HK$18,810
HK$5,024
30小時 + 1小時評核
李健駕駛學校有限公司
33C140926
HK$18,960
HK$5,084
41小時 + 1小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)
青喬駕駛學校有限公司
33C16650A
HK$16,830
HK$4,232
31.5小時 + 1小時評核
學車易駕駛有限公司
33C170701
HK$21,500
HK$6,100
40.25小時 + 1.5小時評核
電單車駕駛證書課程比較（3、22號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
香港駕駛學院有限公司
33C152487
HK$12,000
HK$2,400
30.5小時 + 1小時評核
的士駕駛證書課程比較（6號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
李健駕駛學校有限公司
33C159732
的士駕駛服務證書
HK$4,388
HK$878
31.5小時 + 1.5小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)
巴士駕駛證書課程比較（4、5、9、10號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
香港駕駛學院有限公司
33C134705
巴士駕駛及防衛駕駛證書
HK$16,800
HK$4,220
30.16 小時 + 1.25 小時評核
貨櫃運輸業職工總會（課程部）
33C156261
巴士駕駛證書
HK$15,004
HK$3,502
30 小時 + 1 小時評核
李健駕駛學校有限公司
33C140934
私家及公共巴士駕駛證書
HK$12,828
HK$2,631
43小時 + 1.5小時評核(畢業筆試及畢業駕駛考試)
中型貨車駕駛證書課程比較（18號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
香港駕駛學院有限公司
33C152495
中型貨車駕駛及防衛駕駛證書
HK$15,600
HK$3,740
30.16 小時
貨櫃運輸業職工總會（課程部）
33C15627A
中型貨車駕駛證書
HK$14,032
HK$3,113
30 小時 + 1 小時評核
李健駕駛學校有限公司
33C140942
中型貨車駕駛證書
HK$11,808
HK$2,362
30小時 + 1.5小時評核(畢業筆試及畢業駕駛考試)
重型貨車駕駛證書課程比較（19號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
李健駕駛學校有限公司
33C159716
HK$12,828
HK$2,631
30小時 + 1.5小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)
掛接車輛（拖頭）駕駛證書課程比較（20號牌）
院校名稱
課程編號
學費
最低自付額
上課模式
貨櫃運輸業職工總會（課程部）
33C156253
掛接車輛駕駛證書
HK$16,848
HK$4,239
30 小時 + 1 小時評核
李健駕駛學校有限公司
33C159724
掛接式車輛（拖頭）駕駛證書
HK$12,828
HK$2,631
30小時 + 1.5小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)
持續進修基金學車考車牌有甚麼發還款項條件？
根據各課程的評核方式，課程修畢要求及可獲發還款項要求一般包括：
— 整體課堂出席率達70％（課程可能要求指定課題的課堂出席率達70％）
— 畢業筆試取得合格成績，即65%或以上
— 畢業路試取得合格成績，即65%或以上
*** 駕駛實習及畢業路試要求學員於快速公路上駕駛車輛，學員必須通過運輸署路試，持有正式或暫准駕駛執照方可進行。
持續進修基金學車考車牌有甚麼「中伏位」？
持續進修基金只會資助課程學費
由於持續進修基金只會資助課程學費，其他與考牌學車相關的費用，包括運輸署收取的HK$548學習駕駛執照費、HK$510的考試路票、學校視乎車種收取介乎$1,000至$2,300的考試租車費，以及補鐘學費和重考費，一概不會獲得資助及發還。
必須通過校內課程畢業試
以持續進修基金考牌學車，必須通過校內畢業試才會合資格獲得學費發還。只是通過運輸署的考牌路試的話，未能獲得學費發還。
必須滿足出席率要求
以持續進修基金考牌學車，必須與其他課程一樣，滿足出席率要求。一般自行報名的考牌學車，則可以自己安排上堂數量及時間。
持續進修基金學車考車牌的申請資格是甚麼？
透過持續進修基金學車考車牌的申請資格與其他課程一樣，包括：
— 年滿18歲的香港居民，並擁有香港居留權，或香港入境權，或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制
— 未用盡 $25,000 的持續進修基金資助上限
— 符合課程入學要求
持續進修基金學車考車牌的申請步驟是甚麼？
透過持續進修基金學車考車牌的申請步驟與其他課程一樣，依次序為：
1. 報名與繳費：向院校報名並繳交學費
2.上堂及考試：滿足出席率要求，並通過校內畢業試
3.院校蓋章：院校會為你的CEF申請表填寫證明及蓋章。
4.遞交申請：成功修畢課程後1年內，透過「職學戶互通」網上平台或以紙本方式（可使用「智方便+」數碼簽署）向在職家庭及學生資助事務處持續進修基金辦事處遞交申請。審批完成後，款項會直接存入申請人的銀行戶口。
持續進修基金學車考車牌的常見問題
以持續進修基金學車，但運輸署路試考牌不合格（肥佬），還可以申請學費發還嗎？
不可以。各個駕駛證書課程的校內畢業試路試路線均包括快速公路路段，學生必須通過運輸署路試，持有正式或暫准駕駛執照，方可參加及完成校內畢業試，滿足課程的發還學費要求。
以持續進修基金學車必須要1 Take Pass運輸署路試嗎？可以重考嗎？
可以。各個駕駛證書課程的評核要求並不包括1 Take Pass運輸署路試，因此學員可以重考。不過，重考的費用不可以申請發還，亦必須要在指定期限內完成課程。
找私人師傅學車考車牌可以申請持續進修基金嗎？
不可以。持續進修基金只會向認可課程發還學費，而私人師傅並不在列。