考車牌是很多人的人生目標清單之一，但學車費用至少一、兩萬元，很多人都會考慮使用政府資助的持續進修基金（CEF）報讀駕駛課程學車考車牌，以獲得課程學費發還。持續進修基金可以提供最高HK$25,000上限的資助，以私家車駕駛證書為例，學費隨時可以低至HK$4,232！「01教育」已經為各位有意報讀駕駛證書課程的讀者整理資料，比較各間駕駛學校獲得持續進修基金認可的駕駛課程，並列出學費、課程時數、課程長度、中伏位、發還款項流程等。



持續進修基金可以Claim幾多學車資助？

根據持續進修基金網頁資料，持續進修基金設有兩個共付比率，學員必須承擔部份學費。首HK$10,000資助會獲得基金資助80%學費，學員需要自付20%。餘下HK$15,000資助則會獲得基金資助60%學費，學員需要自付40%。

假設你報讀某個持續進修基金認可的駕駛課程，其學費為19,000元，而你從未使用基金款項，你的課程學費發還計算方式將是：

首HK$10,000學費：獲基金資助HK$8,000，你自付HK$2,000

餘下HK$9,000學費：獲基金資助HK$5,400，你自付HK$3,600

即整個課程獲得政府發還HK$13,400元學費，並自付HK$5,600

2027持續進修基金｜五大認可駕駛學校比較

根據持續進修基金課程搜尋器，現時共有21個認可駕駛課程，當中包括5個私家車課程、5個輕型貨車課程、1個電單車課程、1個的士課程、3個巴士課程、3個中型貨車課程、1個重型貨車課程、2個掛接車輛（拖頭）課程，分別由5間院校提供。

私家車駕駛證書課程比較（1號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 香港駕駛學院有限公司 33C121778 HK$19,056 HK$5,122 36.5小時 + 1小時畢業考試 貨櫃運輸業職工總會（課程部） 33C135930 HK$18,810 HK$5,024 30小時 + 1小時評核 李健駕駛學校有限公司 33C140918 HK$18,960 HK$5,084 41小時 + 1小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試) 青喬駕駛學校有限公司 33C166496 HK$16,830 HK$4,232 31.5小時 + 1小時評核 學車易駕駛有限公司 33C170698 HK$21,500 HK$6,100 40.25小時 + 1.5小時評核

輕型貨車駕駛證書課程比較（1、2號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 香港駕駛學院有限公司 33C121786 HK$19,056 HK$5,122 36.5小時 + 1小時畢業考試 貨櫃運輸業職工總會（課程部） 33C135922 HK$18,810 HK$5,024 30小時 + 1小時評核 李健駕駛學校有限公司 33C140926 HK$18,960 HK$5,084 41小時 + 1小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試) 青喬駕駛學校有限公司 33C16650A HK$16,830 HK$4,232 31.5小時 + 1小時評核 學車易駕駛有限公司 33C170701 HK$21,500 HK$6,100 40.25小時 + 1.5小時評核

電單車駕駛證書課程比較（3、22號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 香港駕駛學院有限公司 33C152487 HK$12,000 HK$2,400 30.5小時 + 1小時評核

的士駕駛證書課程比較（6號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 李健駕駛學校有限公司 33C159732 的士駕駛服務證書 HK$4,388 HK$878 31.5小時 + 1.5小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)

巴士駕駛證書課程比較（4、5、9、10號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 香港駕駛學院有限公司 33C134705 巴士駕駛及防衛駕駛證書 HK$16,800 HK$4,220 30.16 小時 + 1.25 小時評核 貨櫃運輸業職工總會（課程部） 33C156261 巴士駕駛證書 HK$15,004 HK$3,502 30 小時 + 1 小時評核 李健駕駛學校有限公司 33C140934 私家及公共巴士駕駛證書 HK$12,828 HK$2,631 43小時 + 1.5小時評核(畢業筆試及畢業駕駛考試)

中型貨車駕駛證書課程比較（18號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 香港駕駛學院有限公司 33C152495 中型貨車駕駛及防衛駕駛證書 HK$15,600 HK$3,740 30.16 小時 貨櫃運輸業職工總會（課程部） 33C15627A 中型貨車駕駛證書 HK$14,032 HK$3,113 30 小時 + 1 小時評核 李健駕駛學校有限公司 33C140942 中型貨車駕駛證書 HK$11,808 HK$2,362 30小時 + 1.5小時評核(畢業筆試及畢業駕駛考試)

重型貨車駕駛證書課程比較（19號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 李健駕駛學校有限公司 33C159716 HK$12,828 HK$2,631 30小時 + 1.5小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)

掛接車輛（拖頭）駕駛證書課程比較（20號牌）

院校名稱 課程編號 學費 最低自付額 上課模式 貨櫃運輸業職工總會（課程部） 33C156253 掛接車輛駕駛證書 HK$16,848 HK$4,239 30 小時 + 1 小時評核 李健駕駛學校有限公司 33C159724 掛接式車輛（拖頭）駕駛證書 HK$12,828 HK$2,631 30小時 + 1.5小時評核 (畢業筆試及畢業駕駛考試)

持續進修基金學車考車牌有甚麼發還款項條件？

根據各課程的評核方式，課程修畢要求及可獲發還款項要求一般包括：

— 整體課堂出席率達70％（課程可能要求指定課題的課堂出席率達70％）

— 畢業筆試取得合格成績，即65%或以上

— 畢業路試取得合格成績，即65%或以上

*** 駕駛實習及畢業路試要求學員於快速公路上駕駛車輛，學員必須通過運輸署路試，持有正式或暫准駕駛執照方可進行。



持續進修基金學車考車牌有甚麼「中伏位」？

持續進修基金只會資助課程學費

由於持續進修基金只會資助課程學費，其他與考牌學車相關的費用，包括運輸署收取的HK$548學習駕駛執照費、HK$510的考試路票、學校視乎車種收取介乎$1,000至$2,300的考試租車費，以及補鐘學費和重考費，一概不會獲得資助及發還。

必須通過校內課程畢業試

以持續進修基金考牌學車，必須通過校內畢業試才會合資格獲得學費發還。只是通過運輸署的考牌路試的話，未能獲得學費發還。

必須滿足出席率要求

以持續進修基金考牌學車，必須與其他課程一樣，滿足出席率要求。一般自行報名的考牌學車，則可以自己安排上堂數量及時間。

持續進修基金學車考車牌的申請資格是甚麼？

透過持續進修基金學車考車牌的申請資格與其他課程一樣，包括：

— 年滿18歲的香港居民，並擁有香港居留權，或香港入境權，或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制

— 未用盡 $25,000 的持續進修基金資助上限

— 符合課程入學要求



持續進修基金學車考車牌的申請步驟是甚麼？

透過持續進修基金學車考車牌的申請步驟與其他課程一樣，依次序為：

1. 報名與繳費：向院校報名並繳交學費

2.上堂及考試：滿足出席率要求，並通過校內畢業試

3.院校蓋章：院校會為你的CEF申請表填寫證明及蓋章。

4.遞交申請：成功修畢課程後1年內，透過「職學戶互通」網上平台或以紙本方式（可使用「智方便+」數碼簽署）向在職家庭及學生資助事務處持續進修基金辦事處遞交申請。審批完成後，款項會直接存入申請人的銀行戶口。



持續進修基金學車考車牌的常見問題