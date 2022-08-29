科大商學院與螞蟻集團簽合作備忘錄　率先推金融科技網上培訓

為推動本港金融科技人才發展，科技大學商學院與螞蟻集團簽署合作備忘錄，雙方將在業界分享、實習與就業機會以及產業研究等方面展開合作，並已率先為商學院相關碩士課程學生提供「10×1000」金融科技普惠計劃的培訓機會，並因學生反應踴躍，將培訓名額由數十個增至過百個。



「10 ×1000」計劃由世界銀行成員國際金融公司（IFC）和螞蟻集團旗下支付寶於2018年共同發起，承諾在10年內每年為新興市場培養1000名科技領軍者。參加者可參與金融科技相關的網上課程及講座，並與來自世界各地的導師及學員交流。

首批參與計劃的科大工商管理碩士課程學生朱浩勤表示，課程帶出金融科技包容性之重要概念，讓他更透徹了解金融科技的價值及機遇，並指有關利用科技實現規模及解決用戶問題的論述非常有用，而金融科技項目的應用案例極具參考性。

科大商學院與螞蟻集團簽署合作備忘錄推動金融科技人才培訓，率先安排碩士課程學生參加「10×1000」金融科技普惠計劃，反應踴躍。（科大提供）

科大商學院院長譚嘉因表示，金融科技已成為金融業重要支柱，是次合作有助學生把握實用的金融科技知識及技能，推動香港金融科技人才培訓。螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真指出，對於是次受歡迎深感鼓舞，同時希望未來能與科大進一步探索和開展更廣泛的合作，培訓本地和大灣區年輕科技人才。