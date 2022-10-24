01專訪 ｜JobsDB香港總監李政勳建議：僱主三方面入手打贏人才戰

本港現時正臨人才荒，不少行業均出現「有工無人做」、僱主招聘困難等問題，搶人才已成為重要社會議題。招聘平台JobsDB香港區營運總監李政勳早前出席由薯片叔叔共創社主辦的「全球教育科技峰會」，主持「亞洲人才發展需要與趨勢」小組專題討論。他於會後接受《香港01》訪問時表示，全球各地均面對人才短缺問題，香港的競爭對手亦不單只是新加坡，而是全球各地。他建議僱主可循招聘流程、公司文化和僱員培訓三方面入手，務求突圍而出吸引到合適應徵者。



李政勳同時指出，現時僱主對應徵者的數碼技能要求增加，並期望僱員具備適應能力，以應付目前不斷轉變的社會及經濟環境。



JobsDB香港區營運總監李政勳接受《香港01》訪問時建議僱主可循招聘流程、公司文化和僱員培訓三方面入手，務求突圍而出吸引到合適應徵者。（張浩維攝）

人才錯配，招聘廣告按年增加

李政勳表示，近年受到疫情和各行業數碼化影響，導致無論香港以至全球都出現人才短缺問題。他引述JobsDB數據指，今年第二季的招聘廣告數量較2021年同期增加51%，而今年第三季的招聘廣告數量亦較去年同期增加24%，並且出現應徵者減少的情況。至於人才短缺的重災區亦不限於資訊科技界，行政及人力資源、會計、銷售及商業發展工種都面對類似情況。

面對「有工無人做」，到底僱主可如何解決請人困難的問題？李政勳認為可循招聘流程、公司文化和僱員培訓三方面入手，務求突圍而出吸引到合適應徵者。

僱主三方面入手 突圍而出吸引應徵者

李政勳建議僱主檢視招聘流程，由刊登廣告、廣告內容以至回覆應徵者的速度均十分重要。他舉例，現時人才短缺，企業在招聘平台刊登廣告時，需確保廣告最突出、出現在最頂層，吸引應徵者。至於招聘廣告內容，他建議僱主可強調公司工作環境和氣氛，並且提升公司透明度，以及做好「僱主品牌」。至於處理求職申請方面，他指「現時人才競爭激烈，僱主快回覆好重要」，建議企業可善用科技，例如引入求職追蹤系統，將原本兩、三星期的手續縮短至兩、三日，加快招聘程序避免人才被其他公司搶走。

另外僱主亦需向求職者展示公司文化，例如工作環境、公司架構和管理模式和風格等，讓求職者應徵前了解公司，同時需確保向外宣傳的賣點與現實相符，從而吸引人才、留住人才。

至於僱員培訓，李政勳引述JobsDB早前發表的《薪酬調查報告》稱，無論現職員工抑或求職者，他們都希望有機會接受再培訓或技能升級，令他們能適應新工作環境，僱主需要在人才培訓方面加大投資。

JobsDB香港區營運總監李政勳接受《香港01》訪問時建議僱主可優化招聘流程，吸引合適應徵者。（張浩維攝）

愈來愈多僱主重視應徵者相關工作和進修經驗

在各企業求才若渴的情況下，部份求職者或認為自己掌握優勢。不過李政勳分析指，現時招聘者多在尋找具備數碼技能或技術的員工，即使是金融、行政這些以往對數碼技能要求較低的工種，僱主也希望員工具備數碼技能，例如數據分析、使用社交媒體等。

至於學歷方面，根據李政勳透過求職市場和招聘廣告的觀察，僱主依然重視學歷，對應徵者的學歷要求不跌反有輕微上升，不過與職位的相關工作經驗亦日趨重要。即使求職者本身的學位與應聘職位未必相關，若具備相關工作作驗，甚至曾自行進修報讀相關課程、證書將有助求職，並且有愈來愈多僱主願意考慮這類應徵者。

除學歷和技能外，李政勳認為軟技巧同樣重要，特別是目前經濟和社會環境波動，僱主希望尋找適應力強的員工，建議求職者在面試時應盡力展示自信心和個人特質，爭取僱主注意。

JobsDB香港區營運總監李政勳認為，現時全球人才短缺，香港搶人才的對手不只是新加坡，而是全球各地。（張浩維攝）

談搶人才戰：香港對手不止新加坡

另一方面，近期本港社會熱烈討論的人才流失問題，在人才戰中落後新加坡，特首李家超在剛公布的《施政報告》中亦推出連串措施吸引人才。李政勳認為，香港一直是國際城市，在全球人才短缺的情況下，香港爭奪最頂尖人才的對手除了新加坡，還包括杜拜、倫敦、紐約等，關鍵是「香港可以做甚麼去吸引頂尖人才？」

談及防疫措施對吸引人才的影響，李政勳稱，現時全球各地正處於復常的不同階段，而香港亦正在復常路上，認為香港僱主目前可檢視福利薪酬和文化是否比其他城市更具吸引力。他舉例，根據JobsDB早前發表的報告，本港有7成僱員希望維持部份時間在家工作、部份時間在辦公室的混合模式，但只有1成僱主將之採納為永久措施，而且類似想法並非香港獨有，僱主需思考如何回應僱員需求以吸引人才。