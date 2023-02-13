人工智能│AI時裝國際匯展多項活動免費　課程測驗合格將獲證書

為了擴展時裝界別的未來，同時推動香港成為在全球人工智能及設計方面的領導者，「時尚 X 人工智能：2022-2023 國際匯展」推出一連串活動，正式揭開項目序幕，包括國際研討會、巡迴展覽、工作坊，以及公開的大型在線課程（MOOC），所有活動均接受業界及公眾免費參加，項目今日（13日）起在香港及倫敦舉行巡迴展覽，本周五（17日）舉行的國際研討會上討論先進技術如何顛覆時尚界未來，至於今年6月推出的MOOC，不論是新手或設計從業員，只要是中學程度及以上都可參加，參與者在線測驗合格後將獲得電子證書。



「時尚 X 人工智能：2022-2023 國際匯展」由人工智能設計研究所（AiDLab）主辦，香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構。AiDLab行政總裁及總監黃偉強教授表示，「很榮幸透過『時尚 X 人工智能:2022-2023 國際匯展』，將香港充滿活力的創意科技帶到世界各地，並歡迎從事創意產業的先驅到訪香港，分享他們的專業知識。AiDLab 通過凝聚業界、學界和社會所產生的影響力引領創意創新」。

項目今日（13日）起在香港及倫敦舉行巡迴展覽，展示AiDLab開發的新型人工智能和設計技術。重點展品包括國際奢侈品牌 ANTEPRIMA、國際和本地設計師品牌，以及本地青年設計師分別利用世界首個以設計師為主導的「AI 時裝設計師助理」（AiDA）設計的時裝系列、人工智能與人體工程學設計眼鏡后和手勢識別智能紡織品，參觀者可以通過親身跟AiDA系統和手勢識別智能紡織品等展品互動，接觸最新技術。

跨學科的創新領導者將濟濟一堂，本周五（17日）舉行的國際研討會上討論先進技術如何顛覆時尚界未來，研討會將以實體和線上形式進行。（人工智能設計研究所fb圖片）

人工智能、先進材料和網上零售領域技術的快速發展為設計從業員創造、展示和商業化產品創造了大量創新機會，跨學科的創新領導者將濟濟一堂，本周五（17日）舉行的國際研討會上討論先進技術如何顛覆時尚界未來，研討會將以實體和線上形式進行，主題包括模特兒Bella Hadid在巴黎時裝週時於身上展示的噴塗面料、先進科技融入人性化設計的運動服飾、人工智能應用於時裝設計，以及時裝紡織業的科技與未來物料，研討會現已開放免費預先報名參與。

為了讓對人工智能和設計感到興趣的年輕設計師和公眾進一步了解人工智能在時尚行業的功能,，項目將特別舉辦多個工作坊，並設三大主題，分別是「時尚與人工智能紡織品」、「時尚與人工智能設計流程」，以及「時尚與人工智能人體工程學」，參與者透過工作坊將親身體驗如何應用嶄新的人工智能技術，工作坊將於本年3月至5月在 AiDLab舉行，接受免費報名，名額先到先得。

MOOC 旨在培養公眾對應用人工智能創意的興趣和熱情，課程內容涵蓋6個領域，將於 本年6月推出，並可供公眾報名，費用全免，其線上授課形式使參與者能夠按照自己的節奏參與課程，不受地域和時區限制，課程由AiDLab 的國際知名教授精心設計，旨在提供學科領域的基礎知識，只要是中學程度及以上，從新手到設計從業員都可參加，參與者在線測驗合格後將獲得電子證書。