年輕人與僱主的職場理想與現實　做唔長唔開心？有錢都無人做嘢？

不少年輕人投身職場後才驚覺與想像中差太遠，職場女王張慧敏坦言好多道理年輕人「未撞板唔會明」，尤其港孩欠挫敗訓練，認為他們職場上唔識輸好弊，又妄求好工，難免唔開心做唔長。



僱主也不遑多讓，她指不少老闆只懂呻有錢都找不到人返工，卻沒了解員工要甚麼，有老闆臨時要人假日加班， 出到5,000元日薪都無人吼，她提一個建議即時解決，「就好似在家工作，都疫情後啦，唔少老闆仍鍾意員工返公司，但坐喺度就好？今時今日老闆要與時並進同換位思考，先真係留到人。」



職場女王張慧敏經常聽到僱主與年輕求職者的職場困惑，發現大都出自其心態問題。(梁鵬威攝)

常說男女大不同，其實僱主與年輕員工也一樣！職場女王張慧敏經常接觸僱主與年輕求職者，日積月累聽着他們的職場困惑，她指問題癥結在於各自的心態，「年輕人話做得唔開心，我問你返工求咩，佢話想出糧，咁有出糧喎！老闆話要人返工做嘢，同事有返喎，你唔滿意咋！」

職場任何崗位都一樣要知道自己要甚麼，不過張慧敏分享指，以往主講求職講座也曾遇大學生對她嗤之以鼻，但請他發表又推託未準備好；亦有年輕求職者只追問搵工應開價多少，卻說不知道自己值多少。張慧敏重申，一份工重要的並非薪金，而是讓人學到或累積到甚麼，「如果有嘢學，做完有經驗及增加自己未來叫價，就算人工低都去做啦。」

張慧敏近日與子女在尖沙咀開了餐廳，以廚藝會友，她指都是教導孩子的機會，從營運中和子女分享個人處事的經驗。(梁鵬威攝)

趁年輕應去闖別浪費青春 應教孩子要識輸

有年輕人說工作不開心，與同事相處不來，覺得未受重用，張慧敏指香港孩子備受父母照顧欠缺挫折教育，唔識輸咩都要贏，解難能力並不夠，當返工發現現實有落差就容易失望。她教自己一對仔女也一樣，自小已向他們講明，所有比賽雖只有一個人勝出，但其他參賽的人過程中都有得著，不能只求贏輸了就不開心。

她重申香港要搵工不難，但年輕人要搵理想的工就不用想了，因並不存在，提醒大家職場並非交友場所，日常有不懂就要虛心學，要有企出來和退下來的勇氣，「我份人做多過講，你要問自己就算有機會，準備好企出嚟未先。如果覺得份工無嘢學，你有無轉工勇氣先，其實後生嘅顧慮細啲就勇敢去闖，有朋友個女網上賣公仔衫衣食無憂，半年出貨都有人訂，今時今日只要有個IG戶口都能創業，問題係你知唔知自己要咩同有無實力。」

張慧敏指隨時代改變，科技發展甚至後疫情年代，職場都發生翻天覆地的變化，不論僱主或僱員都同樣要改變心態，找到自己的出路。(梁鵬威攝)

張慧敏指隨時代改變，科技發展甚至後疫情年代，職場都發生翻天覆地的變化，不論僱主或僱員都同樣要改變心態，找到自己的出路。(梁鵬威攝)

張慧敏指隨時代改變，科技發展甚至後疫情年代，職場都發生翻天覆地的變化，不論僱主或僱員都同樣要改變心態，找到自己的出路。(梁鵬威攝)

張慧敏指隨時代改變，科技發展甚至後疫情年代，職場都發生翻天覆地的變化，不論僱主或僱員都同樣要改變心態，找到自己的出路。(梁鵬威攝)

張慧敏指隨時代改變，科技發展甚至後疫情年代，職場都發生翻天覆地的變化，不論僱主或僱員都同樣要改變心態，找到自己的出路。(梁鵬威攝)

僱主想留人要學換位思考

僱主也一樣，就如疫情後在家工作漸成潮流，張慧敏指其實仍有不少老闆覺得同事在公司才是工作，「但真係坐晒喺度就好？」她坦言新一代選擇很多，家累不大，故不再有一份工打一世的心態，老闆們想留住人才，要懂從對方角度出發，提供相應的待遇。

張慧敏舉例曾有老闆朋友臨時有活動需同事周六上班，日薪開價5000元都無人問津，後來找到她求助，她教對方收回銀彈政策，「不是錢多少的問題，同事可能都想陪家人，我教她提出返一日補4日假，極短時間即湊夠人。」她認為公司流動性高低，與公司體恤度有一定關係，「例如生日假，你畀同事仔女或父母生日可放假，佢隨時開心過自己有生日假，所以僱主唔想常時換人，記得換位諗諗佢哋嘅需求。」