Mr. 舉行十周年紅館演唱會　最懷念《Everyone》集體創作時期

近日Mr.宣布舉行紅館演唱會，更釋出海報。 (資料圖片)

樂隊Mr. 不知不覺已出道十周年，早前推出新歌《釋放自己》，更宣布將於5月17及18日舉行第四個紅館演唱會「Mr. Everyone Concert 10」，門票將於3月1日正式公開發售。近日釋出演唱會海報及花絮，Mr. 五子站在沙灘上拍攝照片，一切以簡約為主，並沒有加上太多花巧。攝影師也想在這「簡單」構思上加上不同效果和心思去強化訊息，例如噴上煙霧象徵Mr. 十年以來都有不同經歷及曾迷網、成員有坐有站立說的是各人的高低起跌，可是最後還是選了現在版本：五人站立在沙灘上沒添加任何配件和特別修圖、調色的相片。