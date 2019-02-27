Mr. 舉行十周年紅館演唱會　最懷念《Everyone》集體創作時期

撰文：彭嘉彬
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近日Mr.宣布舉行紅館演唱會，更釋出海報。 (資料圖片)
樂隊Mr. 不知不覺已出道十周年，早前推出新歌《釋放自己》，更宣布將於5月17及18日舉行第四個紅館演唱會「Mr. Everyone Concert 10」，門票將於3月1日正式公開發售。近日釋出演唱會海報及花絮，Mr. 五子站在沙灘上拍攝照片，一切以簡約為主，並沒有加上太多花巧。攝影師也想在這「簡單」構思上加上不同效果和心思去強化訊息，例如噴上煙霧象徵Mr. 十年以來都有不同經歷及曾迷網、成員有坐有站立說的是各人的高低起跌，可是最後還是選了現在版本：五人站立在沙灘上沒添加任何配件和特別修圖、調色的相片。
Mr. 五位成員表示：「在創作《釋放自己》時最深深感受到，那種返回十年前創作《EVERYONE》五人集體創作時刻，有種狀態像是回到原本之感。」所以當構思演唱會海報拍攝時，他們就提出想有「由零開始，還原成長」的訊息，自Mr. 成了獨立樂隊後很多事情都還原至未簽公司時類近。
經歷十年高低起跌，Mr.表示今年心態反而最接近最初出道的時期。 (資料圖片)
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