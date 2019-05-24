【林宥嘉演唱會】傾偈到舞台聲效全廣東話：希望大家會覺得驕傲！

《林宥嘉idol世界巡迴演唱會香港站》今夜在紅館舉行第一晚演出。比起一般演唱會，Yoga有些特別規條需要樂迷遵守，務求大家能投入演出，包括嚴禁拍攝，亦不可使用任何發光裝置，如螢光棒及燈牌等。

今次演唱會嚴禁使用發光裝置，故此入場派發予樂迷的打氣用品也是「反光旗仔」，好讓視覺效果達至最佳。 (陳志嵐攝)

演唱會有如電影開場般，在坂本龍一的背景音樂伴奏下慢慢揭開序幕。林宥嘉站在投射幕後先唱出《一點點》，完美與視像效果結合。大多演唱會也是以歌手作主體，偏偏林宥嘉在開場的舖排已暗示大家，歌曲及視覺效果才是今次的主題，感覺相當迷幻。

唱著《一點點》開場，可以看到Yoga與視像完美結合。 (陳志嵐攝)

唱完《請說》後，投射幕拉起一半，終於清晰看見林宥嘉的身影，再唱出《飄》。其實演唱會第一部份的主題是「Doubt」，亦是演唱會名字「idol」當中的「D」，故此這部份的選曲亦比較迷失，配上林宥嘉迷離的唱腔，全場觀眾也專注聽得屏息靜氣，一反演唱會常態。

終於看見Yoga的真身。 (陳志嵐攝)

Yoga唱出頭四首歌後，終於首度與樂迷對話，更全程用廣東話:「大家好，我係林宥嘉，歡迎大家嚟到idol演唱會。我希望同大家用廣東話傾計，頭先開場嘅音樂都係同坂本龍一先生創作嘅，點解我哋要搵一個咁勁嘅人呢?因為我希望大家都會為呢個演唱會感到驕傲。」及後唱出《自然醒》。

Yoga全廣東話與樂迷對話，超有誠意。 (陳志嵐攝)

進入第二部份「Life」，今次大玩聲音特效，開始前播出一段2分鐘的聲效，全是熟悉的日常聲音，包括刷牙洗面、聽收音機、打電話，再唱出《唐人街》及《想念》。值得一提的是，Yoga為了香港站演出，不少舞台效果也是重新打造，就連聲效中的對話也是用廣東話，背景也用上富有港味的霓虹招牌，見微知著，相當用心。

就連美術也刻意打造出極具港味的霓虹招牌。 (陳志嵐攝)

唱出《如同悲傷被下載了兩次》時，Yoga也幽自己一默，在螢幕上播出網民罵他的狠話，包括「林宥嘉是小短腿」、「是不是氣不夠?」、「假音把歌毀了」，在大家眼中可能是笑笑便算的小話題，卻忘記了這些不負責任的批評可能會把歌手壓得透不過氣。