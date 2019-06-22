【蘇永康演唱會】次次入紙紅館都成功：佢哋冇彈過我鐘！

蘇永康昨晚舉行《All That Jazz (&Pop)演唱會》紅館騷頭場，第五次踏紅館舉行個人演唱會，阿公藉機會回顧自己前半生音樂歷程。他一向對時裝及音樂有要求，全晚都身穿帥氣禮服演唱，以及邀請到近百名中、西樂手在台上伴奏，霸氣之餘為大家帶來聽覺享受。 攝影：葉志明

蘇永康昨晚舉行第五次個人紅館騷。（葉志明攝）

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蘇永康昨晚除了歌手身份，還是一名「說書人」，歌與歌之間與樂迷分享自己不同階段的故事。他笑言自己喜歡爵士樂又「懶有型」，在90年代被視為「中產音樂」，到1997年遇上金融風暴」，唱片鎖量由8.5萬跌到2萬隻。不過，他當時拍攝劇集《妙手仁心》兼遇到《越吻越傷心》猶如「中孖T」，令他事業起飛。

蘇永康回想90年代，拍攝劇集《妙手仁心》兼遇到《越吻越傷心》猶如「中孖T」，令他事業起飛。（葉志明攝）

引用文字： 耳聽為實，馬上足本溫《越吻越傷心》

阿公非常尊重樂手，亦希望擴闊觀眾的音樂視野，所以演唱會中段加插樂手「騷Quali」。DJ King出場打碟，Joey Tang及二胡名家崔世潔中西合壁奏出電影《教父》主題曲，是香港演唱會少見的器樂獨奏環節。

阿公的演唱會中西合壁，又有二胡名家，又有DJ King打碟助陣。 (葉志明攝)

引用文字： 馬上足本溫《不想獨自快樂》，《妙手仁心》嘅畫面返晒嚟！

到演唱會尾聲，阿公想到2004年開始回內地拍劇，像是放下了歌手身份。到2007年有人邀請他到台北開騷，還在猶豫之際，母親一句令他醒覺：「阿康，喺邊度跌就喺邊度起返身！」然後重拾自己對歌唱的動力推出不同作品。然後唱出《黑色禮服》，他講到：「我已經寫定平安紙，呢首歌第時要喺靈堂播，因為我死都要靚吖嘛！」他又請到好友胡定欣上台，合唱《來夜方長》，他再三叮囑：「記住唔好搵主席合唱！」令現場眾人哭笑不得。最後他感謝每次入紙紅館都成功：「好多謝佢哋，冇彈過我鐘！」

胡定欣驚喜現身合唱《來夜方長》，蘇永康叮囑對方不要找主席合唱。（葉志明攝）

引用文字： 胡定欣驚喜現身合唱《來夜方長》，即刻重溫啦！

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