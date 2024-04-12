結婚4年無同居過！1原因忍唔到老公　人妻長期住娘家：點行落去⋯

這樣的婚姻關係猶如名存實亡！有人妻近日於網上分享婚姻煩惱，指出與老公拍拖15年，因想了結父母心願才結婚，但婚後第1天她才發現與老公生活習慣不合，老公弄亂居所，卻從來不願「執屋」，她忍受不到，結婚4年來一直在娘家居住，「從來都無一齊生活過」。她曾想過離婚，卻始終無勇氣提出和溝通「點樣再行落去」。

不少網民對樓主在長久交往下卻不清楚老公性格感詫異，認為兩人一直以來的溝通都出現問題，「拍拖10幾年都唔知佢嘅性格」、「分開住4年都可以接受？唔好話你唔離婚，平時點樣溝通都成問題」；亦有人指出結婚出發點已是錯，沒考慮清楚為結而結。



有人妻近日於網上分享婚姻煩惱，指出與老公拍拖15年，因想了結父母心願才結婚，但婚後第1天她才發現與老公生活習慣不合。（《29+1》劇照）

該人妻於香港討論區以「結婚4年，但從來都無一齊生活過」為題發文，指出與老公在2003年尾開始拍拖，交往15年後，在2019年因想了結老人家心願才結婚，但在婚後第1天她就一直於娘家居住，「一個月先有一、兩晚見面出街食飯！平時都不聞不問，各自各生活！」，但每當有家族聚餐時，老公都會做足表面功夫，「做到好似好惜老婆咁，又夾餸又盛咁」。

人妻解釋為何不與老公同住，無奈指「係因為間屋俾佢搞到亂晒，成日問佢幾時執屋，佢就永遠會話放假會執，但從來都無執過」。人妻說，已等老公改變等了4年，「最近呢1年每日都會諗不如算啦，唔好再等，唔好再等佢所謂嘅承諾」。 人妻表示，其實心裏很想做了結，心想「不如乾乾脆脆離婚啦！」，但始終無勇氣與老公溝通，「去同佢傾下大家之間應該點樣再行落去」。

人妻指出，老公弄亂居所，卻從來不願「執屋」，她忍受不到，結婚4年來一直在娘家居住。（《原諒他77次》劇照）

帖文引來熱議，有網民指出，樓主與老公根本沒深入了解對方和溝通，「你哋從來沒有住埋一齊，即係未正式面對過同住的種種衝突，咁就已經話離婚，咁真正住埋一齊，可能更快。你哋要面對的，除了未嘗過的婚姻生活，還有未見識過真實的對方，和另一面的自己，因為拍了十幾年拖，只是代表非常熟悉在拍拖時空的他和妳。婚姻生活是另一個世界！」。

有網民甚至指出樓主根本不夠愛老公，當初就不應為父母而結婚，「根本一開始就唔應該為老人家為結婚而結婚， 你自己都好有問題啦。如果你話間屋亂，你可以同佢一齊執，佢唔執咪你執囉，一樣可以」、「嘩，執下間屋叫咩承諾？要等4年？愛極你有限啦，咁樣結婚法，仲衰過拍拖。離啦，有等於無，要嚟做咩」、「唔執屋都會導致離婚，好似好兒戲咁，我諗最重要係你已經不愛佢了」。

有網民批評，樓主老公也太過於懶惰，「如果完全唔執屋啲人又幾恐怖，太懶惰唔得，無論男女都係，男人唔執多都執少啲啦」。有網民就建議「請個鐘點返嚟執囉」。