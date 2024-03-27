3少年衝出馬路影巴士無視往來車輛極危險　網籲家長：教下小朋友

為影相亂衝馬路？近日網上流傳1段影片，有網民發現有3名少年疑為拍攝巴士，在巴士埋站時突然衝出馬路，無視當時馬路上仍有汽車行駛，只為拍得「心頭好」。有汽車駛經時突見少年衝出馬路，即稍稍收慢並響咹示警。不少網民看完影片都認為少年行為莽撞危險，紛紛留言批評他們，「係咪黐X線」、「完全無理自己有冇危險」，亦有人表示「佢哋唔怕死唔好害到啲司機」。



網上流傳影片顯示，有3名少年為拍攝巴士，在巴士埋站時突然衝出馬路。（「HongKong CarCam」FB影片截圖）

有網民將該段影片上傳至facebook群組「HongKong CarCam」，並表示「如果閣下有小朋友鍾意巴士，麻煩教下你小朋友唔係拎條命去影」。影片長約11秒，片中3名年輕男生為拍攝巴士正面，無視馬路上往來汽車飛馳，竟衝出馬路拍攝巴士照片。

從影片可見，1名身穿藍色上衣的少年早已拿好相機站在馬路雙黃線外，似乎準備隨時衝出馬路，當時路上不斷有汽車駛過。後來車流減少，並在1輛巴士即將駛近巴士站時，少年們突然衝出馬路，舉起手中相機站在馬路中央拍攝巴士正面。有私家車駛過時即時響咹示警，惟3人均未在意。

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影片在網上引起極大迴響，不少網民批評3名少年不顧自身安危，亂闖馬路，「係咪黐X線」、「呢啲見到直接報警都得」、「佢哋唔怕死唔好害到啲司機」、「鍾意出位搵命搏，唔理得咁多影咗先算」。亦有網民表示他們的行為相當危險，一時不慎便可能出現意外，「遲啲喺車底影」、「完全無理自己有冇危險」。

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