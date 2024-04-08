小心！男生小便前少做這個動作　婦產科專家警告：可能害女伴罹癌

小便後洗手保持衛生是常識，但原來小便前也應該洗手。台灣有婦產科醫生指出，導致女性子宮頸癌的人類乳突病毒（HPV病毒），除了經性接觸傳染，也可經由手指碰觸沾染，再傳給性伴侶，因此基於衛生，尿前尿後都要洗手。



台灣婦產科醫生鄭丞傑指出，很多人不知HPV病毒也有可能經由手傳染，因廁所門把帶有相當多病毒，包括可導致女性子宮頸癌的HPV病毒，因此洗手非常重要。

鄭丞傑醫生續解釋，男性可能以手碰觸廁所門把後摸到了HPV病毒，接着小便時下體沾染上病毒，再通過親密行為傳給女伴，所以若有女性感染HPV病毒，未必是男伴行為不檢，也可能是衛生習慣不好；而性行為時只是觸摸女伴下體或指交，病毒還是有可能感染至子宮頸。鄭丞傑醫生再三強調，「洗手非常重要，尿前尿後都要洗」。

目前醫學上沒有藥物可以治療HPV感染，只可以透過疫苗預防，因此愈早接種HPV疫苗愈好。（GettyImages）

「HPV病毒」又稱「人類乳突病毒」，是一種DNA病毒，會感染人體表皮與黏膜組織。它有兩百多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。HPV第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關；子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型引起，目前醫學上沒有藥物可以治療HPV感染，只可以透過疫苗預防，因此愈早接種HPV疫苗愈好。