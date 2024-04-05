人夫渴求「1龍2鳳」床事　見妻挑選對象當場嚇呆　後續崩潰硬上…

幻像與現實，總有很大落差。外國1名人夫希望體驗「1男2女」的集體性愛，花了1個多月時間終成功說服妻子接受「多人運動」，條件是由妻子挑選對象，結果人夫見到妻子選中的人，竟是自己也認識，令他當場感到崩潰，但仍然「頂硬上」完成「多人運動」。



外國1名人夫希望體驗「1男2女」的集體性愛，花了1個多月時間成功說服妻子「多人運動」，對象則由妻子挑選，人夫看到上門者卻當場崩潰。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，外國1名人夫於社交平台「X（前稱Twitter）」匿名分享事件，指自己一直渴望體驗「1男2女」的多人性愛，花了1個多月終成功說服妻子同意進行「多人運動」，但妻子要求由她挑選對像，人夫沒多想便同意。

然而想像往往不似預期，人夫本幻想妻子會邀請公司女同事加入戰局，惟等到「決戰日」，前來的竟是他們的園丁皮特（Pete），讓他震驚崩潰。

前來的竟是他們的園丁。示意圖，非涉事圖丁。（gettyimages）

人夫表示，皮特無可否認是好園丁，卻沒想到妻子竟會對皮特產生「性趣」。雖然如此，人夫相當「敬業」，硬着頭皮「頂硬上」完成了今次集體性愛。

人夫「頂硬上」完成了今次集體性愛。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，笑言「皮特只是敲門通知要修理割草機，結果就被拖進了3人行」、「皮特只是突然過來扔下當月發票，沒想到客戶會發福利」、「當1對男女同意三人行時，第1個問題不是『第3個人會是什麼性別？』」。也有網民懷疑妻子可能早與園丁有私情。