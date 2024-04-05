雞公煲活春宮？情侶食堂親熱片瘋傳　男伸手到女下身狂搖震撼網民

食物烹調需時，食客等候時感到無聊，竟如此打發時間？網上流傳1條影片，顯示在1間雞公煲的食堂內，不斷有廣播提醒食客取餐，與此同時，一對情侶卻在食堂當內眾親熱，其間男方伸手疑似不斷狂掃女方下體，女方甚感享受，其他人看到如此情況後笑了出聲，更有人形容「有點猥瑣感覺」，網民笑言「好刺激」、「有那麼急那麼餓嗎？」、「在雞公煲的面前挖呀挖呀挖」。



一對情侶坐在食堂疑做出不雅舉動。（facebook群組「爆廢公社」影片截圖）

涉事影片長約26秒，被上載至facebook群組「爆廢公社」，現場可見，在設有雞公煲食肆內，室內擺設貎似是食堂，而四周有簡體字標語，但未知影片拍攝地點和日期。

片中一直有廣播提醒食客取餐，其間一對情侶坐在食堂，男方將右手伸到女方下半身位置不斷狂掃，女方身體隨之擺動，表情甚為享受，甚至挨在男方身上。影片中有人形容「有點猥瑣感覺」，其他人則發出哈哈笑聲，女方突然目無表情，懷疑知道被人偷拍。男方隨即停手望着女方，影片到此結束。

女方突然目無表情，懷疑知道被人偷拍。男方隨即停手望住女方。（facebook群組「爆廢公社」影片截圖）

上載者標籤「真的是遇見雞公煲」、「老闆是不是煮太久」、「人客那麼餓」，網民笑言「在擦椅子啦，椅子這麼髒，不用擦一下嗎？」、「體驗人生」、「好離譜」、「有想過一個人用餐的心情嗎？」。

（facebook群組「爆廢公社」）