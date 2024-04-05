清明節表弟妹缺席拜山　姑媽咁解釋　港男：後生一代已經唔拜山?

祭祀祖先是中國人的傳統習俗，然而有些年輕人抗拒陪同長輩拜祭祖墳。早前有港男在討論區發文，表示近年親友在清明節拜山時，表妹表弟均缺席，而姑媽稱「而家後生一代點會跟去拜山呀？」，尤其是關係較疏遠的親人，會更少出席。港男遂發帖問道：「你哋仲有無拜山呢個習慣？」有網民認為現今資訊科技發達，「上網撳個掣就可以線上拜山」，不必辛苦地遠赴祖墳；但有網民認為拜祭先人是種「功德」，覺得親人完全不來掃墓，長遠會產生問題。



有港男在討論區發文，表示近年親友在清明節拜山時，表妹表弟均缺席。（《古惑仔之人在江湖》劇照）

樓主在香港討論區以「後生一代係咪已經唔拜山？」為題發帖，表示自己從小到大家人會在清明節相約親戚一同前往掃墓，「每年一到差唔多時間就約定大家」，可是過去數年的清明節表妹表弟也沒有來掃墓，姑媽被問及時，指現時年輕一輩都不會跟隨來拜山，又指除非是自己的父母，否則已甚少拜祭「隔代親人」。港男遂問網民，「你地仲有冇拜山呢個習慣?」。

面對樓主的疑問，不少網民留言表示會以「線上拜山」代替真實祭祀，只要在手機安裝應用程式就能隨時遙距拜山，「上網拜山幾好吖，做少好多嘢」。相反，拜祭會製造大量垃圾，認為「淘汰係遲早嘅事」；有人則提到親人剛過身時還有少許懷念，但隨時間流逝會逐漸減少掃墓的次數。「死去萬事空，2至3代後就淡忘」。

有網民表示只要在手機安裝應用程式就能隨時遙距拜山。（食物環境衛生署圖片）

有人認為現今的年輕人不像從前般重視親情，「算吧啦，正所謂人情紙咁薄」、「後生要長輩帶先會行動的」。不過，有網民則表示自己碰巧有空，而且不用長途跋涉，就會出席拜祭，打趣稱「咪當係親戚聚會」。

（香港討論區）