3死命案！女子駕車撞樹亡　揭刺斃軍人男友、推2女兒落車釀1死1傷

美國加州今年4月發生倫常慘案，釀成3死1傷。1名沉迷占星術的人母先刺死前空軍同居男友，繼而帶同2名分別8個月大和9歲女兒上車，沿高速公路狂飆，其間懷疑親手將女兒推下車。人母最終駕車撞樹斃命，女嬰同樣當場死亡，女童則受傷送院治理，警方正調查案件。



約翰遜沉迷占星術，最近在社交平台X表達對日食和世界末日的擔憂。（Danielle Cherakiyah Johnson X圖片）

女疑兇正辦理離婚手續

34歲女疑兇約翰遜（Danielle Cherakiyah Johnson）育有2名分別8個月大和9歲女兒，正和丈夫辦理離婚手續，她和29歲男友錢尼（Jaelen Allen Chaney）交往約3年，一家人約年半前在住在洛杉磯的伍德蘭希爾斯（Woodland Hills），合租豪華住宅單位，該處1房單位月租起碼5,000美元（3.9萬港元）。涉案家庭過往沒有家暴紀錄。

沉迷占星術自稱「靈氣大師」

約翰遜一向沉迷占星術，她在社交平台X（前稱Twitter）自稱是「占星家」和「靈氣大師」，其帳戶吸引約10萬人追蹤，她最近在X表達對日食和世界末日的擔憂，呼籲其他人「做好防備，把你的心放在正確的地方」、「保持堅強」。至於錢尼，據了解，他是美國退伍空軍軍人，擔任高級飛行員等職務，不時在facebook上載型格照片。

錢尼是美國退伍空軍軍人，擔任高級飛行員等職務。（網上圖片）

駕保時捷休旅車高速撞樹

今年4月8日凌晨4時許，1輛深色保時捷休旅車沿405高速公路往雷東多海灘（Redondo Beach）方向狂飆，車速超過每小時100公里，繼而猛撞十字路口的大樹。警方到場證實女司機正是約翰遜，當場死亡，最初以為是一場奪命車禍，經調查後發現案中有案。

當日凌晨3時許，約翰遜和錢尼因事在家中發生爭執，繼而用刀刺死錢尼，其9歲女兒目擊過程。女兒尖叫聲驚動鄰居了解，見到涉案單位門被打開，走廊有血迹，錢尼臉部朝下，倒在地上滿身是血，但屋內無其他人，鄰居大驚報案。

錢尼和母親合照留念。（網上圖片）

殺男友再駕車途中推2女兒落車

原來約翰遜嘗試將男友屍體拖出單位，但事敗放棄，將屍體拖回單位廚房，並將2名女兒推入該輛保時捷休旅車，然後開車駕駛。她途經405高速公路時打開車門，要求女兒跳下車，長女緊抱胞妹堅拒，懷疑被母親強行推走，2姐妹繼而跌在公路上，當中女嬰被其他收掣不及車輛輾斃，女童同樣受傷，約翰遜未停車，反而繼續狂飆，最終撞樹斃命。

錢尼不時在facebook上載型格照片。（Jaelen Allen Chaney facebook圖片）

女嬰死亡、姐姐送院治理

警員在路肩找到該對姐妹，女嬰遺體送往法醫剖析，女童則送院治理，目前交由當地兒童和家庭服務部門照顧。洛杉磯警察局、衛生防護中心和雷東多海灘警察局展開聯合調查行動，人員上門跟進，在案發單位內發現塔羅牌，正調查疑兇犯案動機，呼籲有相關資訊提供的人士請致電調查人員。

（綜合）