雙重背叛！人妻目擊丈夫與母激戰揭不倫22年　雙胞胎弟生父竟是…

遭丈夫及母親一同背叛，打擊實在太大！人妻旅行提前回家，目擊極為震撼一幕，她見丈夫與母親正在發生關係，而最令人震驚的是，推算她的2名雙胞胎弟弟也是丈夫的兒子，結果DNA檢驗證實了她的推斷，家庭頓時出現兩名背叛者。樓主其後將丈夫掃出家門，而她的父親知悉真相後，也將出軌母親趕離家。父女也與另一半離婚，樓主分走了前夫一半財產，而其母親則得不到一毫子贍養費以及任何財產。



樓主回到家卻驚見丈夫與她的母親發生關係，令她十分震驚。（GettyImages）

綜合外媒報道，這名40歲女網民在網上論壇Reddit上發文，指父親63歲和母親60歲，而自己剛懷孕7個月。樓主15歲那年與現時39歲的男友拍拖，2年後懷孕並搬到父母家同住，樓主其後生下大女兒才結婚，現時大女兒已22歲。後來兩人又生了20歲、14歲、5歲的小孩，樓主現時又懷上1個兒子。看似十分幸福美好的家庭，原來一直存有暗湧。

她指在去年底她跟朋友外出遊玩，回到家卻驚見丈夫與她的母親發生關係，令她十分震驚。丈夫承認自兩人結婚那1年，外母就引誘他跟他發生關係，所以兩人的不倫關係已持續22年。

她曾與母親在同一年時間懷孕，而DNA檢驗證實了雙胞胎弟弟是丈夫的骨肉。（GettyImages）

而最可怕的是樓主回想，她曾與母親在同一年時間懷孕，讓她感到惡心。母親其後生下1對雙胞胎弟弟和1個最小的胞弟，樓主推測極有可能都是丈夫的骨肉，結果DNA檢驗證實了雙胞胎弟弟是丈夫的骨肉。她甚至想到有時候丈夫或是跟母親發生關係後，若無其事回到兩人床上睡覺。

樓主告知父親真相，立即將出軌妻子趕了出去。而被丈夫背叛的樓主同樣將丈夫掃出家門。父女決定賣掉兩個充滿傷心回憶的房子，另覓他處重新開始。後來父母離婚，母親在離婚後無法獲得任何財產分配，甚至沒有任何贍養費。

丈夫與母親的不倫關係持續22年。（GettyImages）

對於樓主的丈夫，亦無法從他們賣掉的房子中分得任何財產。反之，她在婚後創立空調公司，因投入大量時間與精力協助丈夫創業，因此法院判她可分走丈夫一半財產。

樓主更表示，對背叛自己的母親感到憤怒，因為對方認為是女兒摧毀了她的婚姻及名譽，不但用「妓女」辱罵樓主，還辱罵每個不支持她的家人。此外，這段經歷讓樓主失去對「男人」與「忠誠」的信任。她與孩子如今與前夫及前夫家庭的切斷一切聯繫，並且正接受關於家庭關係的心理治療。