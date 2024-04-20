死人借錢？女子推輪椅翁去銀行借貸片瘋傳　阿伯無反應揭穿係屍體

巴西發生一宗離奇「借屍借錢」案。當地1名女子帶同坐輪椅老翁使用共乘應用程式，乘車前往銀行辦理貸款，希望借到1.7萬雷亞爾（約2.5萬港元）。當時老翁毫無反應，女子在銀行職員面前不斷叫老翁作「叔叔」，請求對方簽署擔保，職員起疑報警求助，警員到場證實老翁已經死亡，換言之，女子是推着遺體來借錢。女子被捕後辯稱老翁當時在生，是坐在輪椅上突然死亡，但法醫發現遺體有屍斑，相信案發前大約2小時已經離世。警方正尋找接載他們的司機，並調查女子和死者關係，相關經過被閉路電視和目擊者拍下，情況非常詭異，在社交平台X（前稱Twitter）瘋傳。



涉案女子帶死者使用共乘應用程式，乘車抵達商場停車場，司機下車幫手。（X影片截圖）

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根據閉路電視和目擊者拍下的片段，本月16日下午1時許，48歲涉案女子努內斯（Erika de Souza Vieira Nunes）乘車到里約熱內盧的1個商場停車場，停車後她在車旁擺放輪椅，繼而和司機合力，將68歲老翁布拉加（Paulo Roberto Braga）安放在輪椅上。當時布拉加的頭部已經歪在一邊，根本沒有生氣，努內斯獨自推輪椅前往商場，走入1間銀行。

去到銀行後，布拉加繼續坐在輪椅，仍然「垂頭喪氣」，甚至一度仰頭，努內斯則站在旁邊，任意郁動對方頭部，甚至用手固定其頭部防止四圍擺動。她不時用葡語稱呼對方為「叔叔」，要求他簽署貸款合約，並稱「如果你不簽名，我都沒有辦法，我不能幫你簽名」、「簽字吧，這樣我就不再（為錢）頭痛」。努內斯一度捉住「叔叔」手部，懷疑協助簽署。銀行職員指出布拉加臉色蒼白，似乎身體狀況一般，努內斯反駁布拉加的臉色一向如此，而且他沒有表示感到不適，更問「叔叔，你需要去（醫院）嗎？」。

去到銀行後，死者繼續坐在輪椅，甚至一度仰頭，涉案女子則站在旁邊，任意郁動對方頭部，甚至用手固定其頭部防止四圍擺動。（X影片截圖）

銀行職員起疑下暗中報警，結果揭發驚人真相。警方到場證實布拉加已經死亡，於是拘捕努內斯，法醫發現遺體後腦位置有屍斑，相信布拉加案發前大約2小時已經死亡。

警隊高層向當地傳媒交代案情指出，努內斯計劃透過死者擔保，借到1.7萬雷亞爾（約2.5萬港元），現時調查其他家庭成員的身份，同時了解其借錢目的。

據了解，警方調查布拉加死因期間，努內斯供稱布拉加在生，只不過坐在輪椅時死亡，而且強調自己是布拉加的侄女。警方對其說法感到質疑，初步相信兩人有親屬關係，正尋找接載他們的司機助查，努內斯面臨欺詐、濫用屍體和盜竊等指控，有警隊高層形容「在22年當差生涯，從未遇過類似案件」。

（綜合）