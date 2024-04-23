出軌證據藏雪櫃！夫帶小三回家　兒搜證冷藏這東西　妻提告獲賠償

人妻為搜集丈夫出軌罪證，竟將證據冷藏起來！台中有人妻與丈夫鬧翻後，氣得返回娘家居住，其間丈夫竟邀請大學女同學回家過夜，兒子立即向人妻告狀，並且幫助搜集出軌證據，將父親用過的安全套雪藏，又拍下父親與小三對話。最後人妻向兩人提告及索償，最後獲賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



夫婦大吵一頓後，小玲一怒之下返回娘家暫住。（《夫妻的世界》劇照）

綜合台灣媒體報道，阿強與妻子小玲（同為化名）於2005年結婚，兩人育有1名兒子。可是阿強並不顧家，除了負責還樓房貸，其他家庭費用一概不負責，小玲更發現阿強在外交女友，令小玲十分不滿。

夫婦更為此大吵一頓，小玲一怒之下返回娘家暫住。此時，阿強竟趁妻子回娘家，公然出軌，明目張膽地告訴兒子，將邀請大學同學小美回家過夜，且會睡在同一房間。

阿強竟趁妻子回娘家，公然出軌，邀請大學同學小美回家過夜。（GettyImages）

阿強的兒子立即向小玲告狀，小玲於是指示兒子搜集證據，兒子進入房間找到使用過的安全套，立即拍照記錄下來，並將之放置在雪櫃的冷凍庫保存。

兒子又趁父親洗澡，偷偷用手機翻拍阿強與小美對話，發現阿強居然和小美互稱「老公老婆」、又有「愛你」等字眼。小玲蒐證結束後，一併將阿強及小美告上法院，要求賠償80萬新台幣（約20萬港元）。

小玲指示兒子幫忙搜集證據，兒子進入房間找到使用過的安全套，立即拍照記錄下來，並將之放置在雪櫃的冷凍庫保存。（網上圖片）

法院審理後認為阿強在有婚姻關係之下，與小美發展成親密愛人，甚至帶回家過夜，行為已逾越一般男女正常社交及社會道德範圍，破壞小玲婚姻生活，因此阿強被判賠償小玲20萬新台幣（約5萬港元）。

由於法院未能證明小美知道阿強的已婚身分，也無法確定小美明知阿強是有婦之夫仍交往意圖，因此裁定不准向小美索償，全案仍可上訴。