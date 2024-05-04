14歲女補課遭非禮22次！老師辯稱「心情不好安慰她」　下場曝光

台灣有補習數學老師與女生在教室獨處補課，趁女生望着熒幕解答數學題時，22次伸出鹹豬手，環抱少女並上下其手非禮，過程被閉路電視拍下。涉事老師起初不認罪，辯稱因女生心情不好他要安慰對方，但最後法庭依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他監禁2年。後來他上訴時改口認罪，考慮他已付部份賠償予女生及其家人，獲改判緩刑5年。



14歲女生補課時遭老師非禮。（示意圖／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，2022年12月間，許男與14歲女生在教室獨處，少女站在教室前方望着熒幕解答數學題時，許男竟22次伸手環抱少女，上下其手非禮，過程被閉路電視拍下。

女事主供稱被許男從後環抱她，「很明確的捏，不是不小心碰到」，她曾用手擋在胸前，但對方仍不停手，後來她要刻意大動作收拾物品來避免遭他觸碰。

許男則辯稱「我沒有想這麽多，也沒有注意到，我只是想要讓教室的氣氛快樂、輕鬆，沒有意圖非禮意圖」、「心情不好安慰她」。他承認有猥褻女事主，但稱沒有牽涉脅迫，也沒有違反對方性自主決定，因而認為不構成強制猥褻。

法庭考慮許男上訴期間答應分期賠償少女及家長共100萬新台幣（約24萬港元），且已支付頭期款12萬新台幣（約2.9萬港元），改判緩刑5年。（GettyImages）

法庭認為許男身為補習班之輔導老師，與女生存在師生關係，本應盡教學之道，維護學生權益，卻肆意碰觸女生身體，毫不重視人際、師長與學生間應有之身體界線，遂依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判處2年監禁。

許男不服上訴，法庭考慮許男上訴期間承擔分期賠償少女及家長共100萬新台幣（約24萬港元），且已支付頭期款12萬新台幣（約2.9萬港元），改判緩刑5年。緩刑期間，許男須接受保護管束，並應如數賠償，還要參加3場性別平等法治教育課程。全案仍可上訴。