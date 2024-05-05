偷腥妻攤牌兼驗DNA　證實10歲兒非親生骨肉　人夫怒告姦夫外賣員

戴綠帽已經慘，養大姦夫兒子就慘上加慘。台灣新北1名人夫和妻子育有3名子女，但妻子態度愈益冷淡，甚至不願同房，繼而離家出走，雙方最終見面發生爭執，妻子當時才透露早已出軌，10歲么子根本並非他的親生骨肉，偷腥妻更進行DNA測試，證實么子生父是1名外賣員。綠帽夫怒告姦夫索償100萬新台幣（約25萬港元），法官經審理後認為金額合理，要求姦夫全數賠償。



妻子和外賣員有染。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，何姓人夫和張姓妻子婚後育有3名子女，一家人幸福生活，但到了2014年開始，張女不願意和丈夫同房，甚至搬離住所，最終雙方見面口角，張女透露和其他人發展婚外情，10歲么子並非何男的親生骨肉。

張女隨後為小兒子提出否認親子關係訴訟，前往台大醫院進行DNA親子鑑定，顯示兒子是林姓外賣員的親生骨肉。張女更將此事告知何男父母，逼迫他簽下離婚協議，何男最終忍無可忍，認為相關行為令他顏面無存，聲譽受到嚴重損害，決定向林男索償100萬新台幣（約25萬港元）。

妻子主動進行DNA親子鑑定，顯示兒子是姦夫的親生骨肉。（示意圖/Getty Images）

但林男在庭上辯稱，認識張女時，對方聲稱自己單身，他才開始和對方交往，並非故意侵害何男權利，而何男和張女2年前感情不睦，甚至爭執是否離婚，當時張女已經告知孩子並非何男的親生兒子，但何男堅持不肯離婚。何男一早知道自己配偶權被侵害，但拖到今時今日才起訴，明顯超出起訴時效。

法官判處姦夫賠償100萬新台幣（約25萬港元）。（示意圖/Getty Images）

法官經審理後卻認為，根據何男女兒證供，林男曾在小兒子出生前，和張女一家人出遊，當時何男沒有出席，正常人都會推論到張女應有或曾有婚姻關係，而且林男沒有相關證據證明不知張女已婚。何男女兒更提到「有聽媽媽對爸爸說弟弟不是他的親生小孩」，不論張女何時告知，都可以確定張女當時並未透露小兒子生父的身份，所以未超出起訴時效，裁定林男侵害何男的配偶權，造成何男精神痛苦，林男應該賠償100萬新台幣（約25萬港元），全案可以上訴。

（綜合）