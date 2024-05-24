旅發局「旅遊義工」招募5.31截止！義工分享難忘時刻＋面試小貼士

為了連繫社區一同向旅客展現好客之道，香港旅遊發展局（旅發局）帶頭擴大「旅遊義工」（Hong Kong Pals）計劃，招募熱心市民，尤其是年輕人加入。旅發局將安排「旅遊義工」在旅發局旅客諮詢中心及大型活動上，向世界各地旅客介紹香港文化及提供個人化的旅遊建議，成為「本地好客最前線」。新一期招募「旅遊義工」將於5月31日截止，想知面試攻略，即看兩位資深義工分享。



「旅遊義工」可接觸來自世界各地的旅客，為對方介紹香港之餘，自己亦增廣見聞。兩位不同背景的旅遊義工現身受訪分享經歷，一位是新加坡回流的資深背包客，另一位是就讀大學時已加入義工行列的職場新鮮人，他們訴說當義工時的難忘時刻，更笑說有「私伙推介」，同時大讚「旅遊義工」計劃提供的培訓課程豐富得令他們重新認識香港。



旅發局「旅遊義工」會於旅客諮詢中心及大型活動上，向世界各地旅客提供旅遊建議。（歐嘉樂攝）

走入大專招募 冀注入年輕力量

「旅遊義工」計劃招募熱愛香港的市民，做好東道主角色為旅客分享旅遊建議。旅發局今年為注入年輕力量，特別到各大專院校舉行簡介會，又邀請旅遊業管理院校導師提名學生參加。如果大家自問夠熱情、兩文三語俱佳、熟識本地文化及購物飲食等，參加並通過遴選後，即可接受專業培訓，裝備好自己向旅客呈現香港的獨特魅力。

旅發局今年希望為「旅遊義工」注入年輕新力量，Gaby（右）大學一年級已加入計劃，因幫到旅客的滿足感，令她投身職場後仍樂此不疲。（歐嘉樂攝）

20小時課程培訓 重新認識香港

旅遊義工郭家威Marco和張麗蓉Gaby同樣有6年義工資歷，本身熱愛旅行、喜歡與不同背景人士溝通的他們，受訪時大讚旅發局招募「旅遊義工」後，會先安排學員進行多達20小時培訓課程，期間由各範疇導師提供專業指導，義工學員接受培訓後，自己都重新認識香港。培訓過程中，更會去一些香港小島體驗綠色文化遊，自問鍾情城市化活動的Gaby表示，參加「旅遊義工」計劃後，才體會到香港大自然風光如畫一面。

為了讓旅遊義工準備充分，每當有本地大型盛事及新旅遊產品，如觀光巴士旅行團、香港美酒佳餚巡禮等，旅發局都會讓義工先行體驗，好讓義工能跟旅客分享第一身感受。Gaby笑說，曾有客人第一句即說「唔好同我講尖沙咀」，要求更特別旅遊體驗，所以旅發局的全方位培訓，可讓義工們對香港不同旅遊產品掌握更多，即使旅客問得極刁鑽，旅遊義工們也能應付得到。

新加坡回流「星港通」 東南亞人情迷香港奶茶

從新加坡回流的Marco任職金融業，是位熱愛旅遊的背包客。他在訪問中表示，回港成為旅遊義工後，透過培訓過程重新發掘香港，同時認識到一班志同道合義工朋友，與旅客交流亦擴大自己世界觀。他最推薦遊客欣賞國際龍舟邀請賽，當「龍舟」二字一出，他笑言不是藉端午節前「賣廣告」，而是真心認為該端午盛事老少咸宜，除了競賽刺激緊張，端午節的文化典故、事前的拜神、辟邪寓意都大有學問，就連談及糭子美食有鹹有甜都特別吸引，而競賽時龍舟由鼓手以敲擊指揮，更是同類運動中之獨特文化。

「星港通」Marco還分享，星馬等東南亞旅客來港「搵食」時，大多是慕港式奶茶之名而來，他會介紹心水茶餐廳，來杯絲襪奶茶和港式咖啡，讓旅客對比一下平日喝慣的南洋咖啡，最後一站可買港式椰撻做手信。試過有新加坡夫婦對他的介紹很滿意，邀請他合照留念，事後特別發電郵道謝，旅客的認同和鼓勵令他非常感動。

大學一年級已參加 推薦浪漫維港遊

Gaby大學一年級已參加計劃，初時想法純粹想當義工、認識不同文化背景的人，她的心水推介頗特別，會介紹旅客周日到中環環球大廈附近走走，因每逢假日，該處都有不少來自東南亞的外傭聚集，部分人更售賣家鄉特產小吃，並衍生出不少富東南亞特色的小店，認為該處可體驗香港的中西文化薈萃精神。

Gaby表示，接待每名旅客的時間有限，但能幫忙旅客留下難忘回憶，「畀到我好大嘅滿足感」，故她投身職場後，仍堅持繼續出任旅遊義工。Gaby的6年義工生涯中，曾遇過事隔數十年重遊香港的旅客，還發現不少外國情侶愛在紀念日子來港拍拖。在Gaby眼中，「香港係一個浪漫嘅地方」，她有一條推薦旅客在港尋求浪漫的方程式，就是先坐船看維港景色，並會提醒旅客當天日落時間，把握機會在維港欣賞黃昏美景，或者在海濱喝酒聊天，渡過美好時光。義工好客招待，旅客亦熱情回饋，Gaby最難忘是有加拿大遊客即場贈送家鄉鎖匙扣給她作手信，小小心意至今仍珍藏在家中。

Gaby（左）和Marco（右）認為「旅遊義工」的參加者，宜性格外向和擅於聆聽，面試時要預備好回答情景題！（歐嘉樂攝）

兩文三語要好 面試有咩要注意？

除了兩文三語、熟悉本地文化等「硬件」，Marco和Gaby認為「旅遊義工」的參加者要性格外向兼細心聆聽，提醒「性格啱先會享受過程」。面試時參加者會面對一些情境題，如旅客是首次來港的長者或歐美旅客，只會在港逗留一天，該如何接待？兩人亦溫提有志之士，記得留意身邊時事及該期熱門好去處。

旅發局總幹事程鼎一表示，「旅遊義工」計劃踏入15週年別具意義，今年希望透過義工展示好客之道，鼓勵公眾一起推廣好客文化，共同提升旅客體驗，還積極招募大專學生以注入新血，「為計劃注入新動力，期望新舊兩代的義工攜手合作，將旅發局『義工計劃』意念薪火相傳，持續發展香港作為好客之都的美譽」。