驚悉姊遭性侵　10歲弟抗淫魔遭推落崖險死　獸男被控強姦及圖謀殺

英國發生令人髮指的性侵和企圖謀殺兒童案。54歲男子被指4年來持續多次性侵1名未成年女童，甚至表示希望與女童結婚。女童的10歲胞弟得知事件後，表明會挺身護姊，試圖阻止獸行。詎料男子決定先發制人，2022年帶同男童前往約100呎高的懸崖，繼而狠心將他推下去，男童身受重傷，幸大難不死而令事件曝光。獸男被控多項罪名，包括強姦13歲以下兒童和企圖謀殺兒童，他否認所有控罪，案件仍在審理中。



10歲男童有一次見到斯托克斯的可疑舉動，他終於獲悉姊姊遭多次性侵。（示意圖／Getty Images）

54歲涉案男子斯托克斯（Anthony Stocks）住在牛津郡（Oxfordshire）戈林（Goring），曾有2段婚姻。斯托克斯鬚髮皆白，左手有紋身，並有吸煙習慣，為了保護涉案男女童，所以斯托克斯與他們的關係未有對外公布。

受害女童自2020年起被斯托克斯多次性侵，而斯托克斯更向精神健康人員揚言想與女童結婚。女童的10歲胞弟有一次見到斯托克斯的可疑舉動，在姊姊透露下獲悉內情，男童沒有因自己人小力弱而退縮，決定站出來為胞姊反抗。有人惡從膽邊生，竟密謀剷除礙事的男童，甚至向女童表示要將男童推下懸崖。

斯托克斯帶同男童乘搭的士前往目標懸崖。（示意圖／Getty Images）

斯托克斯曾帶同男童前往牛津郡採石場，試圖將男童推下懸崖，但後來改變主意，隨後向男童母親聲稱帶同他前往倫敦參觀史丹佛橋球場。由於男童是足球迷，所以沒有理會姊姊的勸阻，即跟隨斯托克斯前往倫敦，他們在2022年9月先乘搭的士到火車站，繼而轉乘火車抵達倫敦，再乘的士前往布萊頓 (Brighton）約100呎高的奧文丁懸崖（Ovingdean Cliff），最終男童墮崖跌落崖底混凝土行人路。有途人曾在崖頂見過斯托克斯與男童，其後沿樓梯走到崖底時聽到男童尖叫聲，繼而直擊男童墮崖，現場多人見到男童倒地及報警。

男童雖然大難不死，但傷勢嚴重，包括頭部皮膚多處嚴重撕裂、胸部擦傷、左臂多處骨折、左肩畸形，以及身體多處瘀傷，男童在場接受初步治理包括注射鎮靜劑，並由直升機空運至聖喬治醫院（ St George's Hospital ），由於男童遭受極大衝擊力，所以不太記得案發經過。

男童墮崖重創，一直由家人照顧。（示意圖／Getty Images）

斯托克斯當時沒有即時離開現場，反而和其他救人民眾一樣走近男童，並向公眾和救護員表示認識男童，但當交代事發經過時前言不對後語，甚至一邊吸煙，一邊看電話。斯托克斯事後向警員聲稱，由於男童想去海邊，所以他們前往奧文丁懸崖，案發時自己坐在長凳上低頭吸煙，男童則站在懸崖邊，但突然消失眼前，斯托克斯以為男童正在躲藏，最終在崖底找到男童，事後涉嫌疏忽照顧兒童和導致或允許兒童嚴重受傷而被捕。

警方展開調查，包括為涉案姊弟錄取口供，發現案中有案，去年5年以涉嫌性侵13歲以下兒童再次拘捕斯托克斯，當時律師為他宣讀聲明，表示「我（斯托克斯）沒有孌童癖好，沒有煽動或試圖和兒童發生性行為」，同時他拒絕回答警方問題。

到了去年11月，斯托克斯涉嫌企圖謀殺該名10歲男童而再次被捕，斯托克斯如今被控4項對13歲以下兒童進行性侵犯罪、1項導致或煽動13歲以下兒童從事性活動罪、1項強姦兒童罪、1項企圖謀殺，以及1項虐待16歲以下兒童罪，當時獲准保釋候審，案件本月在牛津刑事法庭（Oxford Crown Court）審理，同場設有陪審團，被告在庭上否認所有指控。

案件繼續審理。（示意圖／Getty Images）

警方和檢方出示被告手機資料，2022年9月22日凌晨4時30分至早上7時10分之間，即是男童墮崖前數小時，斯托克斯一直用手機撥打51通電話，分別致電給12個不同號碼，其中8個是的士電話號碼，其手機更曾搜尋過的士服務，斯托克斯曾向受害女童發送訊息，問候對方的同時，還表示「我（斯托克斯）和（男童）在火車上，我（斯托克斯）想念你（受害女童）」，而且傳送意思不明的字句，檢方和警方初步相信可能是拼寫錯誤。

案件仍在審理中，由於被告無力負擔多次由住所前往法院的交通費用，所以選擇還押候審。

（綜合）