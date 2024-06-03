內地私家車逆線撞倒電單車逃逸！事後一舉動遭斥冷血　警方咁回應

內地發生肇事逃逸交通意外！廣東省江門市日前有私家車逆線行駛，撞到電單車後不顧而去，事後發現碰撞時不慎掉落車牌，故折返原地從傷者手中搶走車牌，再次大搖大擺離去，片段曝光後被網民狠斥冷血，「抓住嚴懲不貸」、「這可不是肇事逃逸這麼簡單，回來拿車牌再跑，應該算故意殺人了」，紛紛要求江門警方交代事件。



當地警方事後公告，指33歲蘇姓男子駕駛私家車途經事發路段時，因逆線行駛故和電單車發生碰撞，令駕駛電單車的44歲王姓女子受傷倒地。事後蘇男駕車逃離現場，之後又返回現場取走車牌再次離開，目前已依法對其予以刑事拘留。



內地有私家車逆線行駛，撞倒電單車後逃逸，其後更折返取回車牌，比網民狠批冷血。（微博影片截圖）

據內地傳媒報道，事發於5月26日（周日）廣東省江門市，有私家車逆線撞倒電單車後不顧而去。案發地點附近有閉路電視拍到意外發生一幕，當時一輛電單車以正常速度行駛，突然前方出現一輛白色奧迪（Audi）私家車逆線行駛，對方司機不但沒有減速，更直接撞向電單車，令司機最終受傷倒地。

令人嘩然的是，私家車司機事後不只沒有下車查看傷者情況，更直接駕車離開。從網上片段所見，由於私家車司機及後發現意外時被撞跌車牌，於是折返原地取回。期間有市民嘗試不讓司機離開，不過他從傷者手中搶走車牌後，再次大搖大擺離開。當時傷者躺在路邊一動不動，電單車則被撞倒地上，有零件散落一地，周遭有目擊者怒喊「這裏有監控的，他跑不掉」，片段至此告終。

事發片段曝光後引來全城憤怒，紛紛批評私家車司機舉動冷血，「太囂張了，得好好整（治）才行」、「抓住嚴懲不貸」、「這可不是肇事逃逸這麼簡單，回來拿車牌再跑，應該算故意殺人了」、「通街攝像頭，跑不了」、「一定要判刑哦」，並紛紛湧至江門警方的官方媒體帳號留言，要求交代事件。

當地警方其後於27日（周一）公告，指意外發生後他們接獲群眾報案，得悉「有小汽車碰撞摩托車的交通事故，造成一人受傷」。經調查後證實，33歲蘇姓男子駕駛私家車途經事發路段時，因逆線行駛與電單車發生碰撞，令駕駛電單車的44歲王姓女子受傷倒地。事後蘇男駕車逃離現場，卻因發現車牌在碰撞中不慎脫落，所以返回現場從傷者手中搶走車牌，並再次駕車離開。傷者經送院治療後無生命危險，目前警方已依法對蘇某予以刑事拘留。

私家車司機涉逆線行駛以及肇事逃逸，當地警方已依法對其予以刑事拘留。（網上圖片）

（綜合）