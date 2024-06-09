兒子不像自己！人夫堅持驗DNA輸了頭家　結果證親生2天後妻離子散

人夫為了解開自己心結，親手毀了建立12年的大好家庭。外國有男子在網上論壇發文，指懷疑次子不是自己親生，向妻子出進行DNA親子鑑定，最後結果證實兩人是親父子，可是妻子卻在測試後的48小時內提出離婚，3個孩子也都拒絕跟他說話。帖文引來網民議論，有人認為樓主的行為荒謬，與質疑妻子不忠無疑；也有人認為妻子想離婚，可能已不僅是驗DNA一事。



37歲人夫因次子長得不像他及其他家族成員而堅決做親子鑑定。（《暖男爸爸》劇照）

結婚12年的37歲人夫在Reddit發文，指自己有3名兒子，但他對次子一直有揮之不去的懷疑，存有「他不是我生的」感覺，因3名兒子只有次子長得不像他及其他家族成員，即使妻子拿出娘家的照片，證明次子長得很像外曾祖父，也無法平息他心中的懷疑，堅決要做親子鑑定。

最後結果證實他和次子是親生父子關係，「這一切很好，我心裏很平靜」，但這狀況維持不到48小時，妻子便向他表示考慮離婚，因妻子對於被指控不忠感到十分失望，要帶孩子們回娘家暫住。

結果證實他和次子是親生父子關係，但卻讓他失去一個家。（GettyImages）

樓主更指妻子向他怒罵「我永遠不會原諒你讓兒子經歷的一切」、「你總是覺得我背叛你，對待我們的兒子像垃圾一樣」。樓主向老婆表示自己曾在2段感情關係背叛對方，但從未欺騙妻子，他的告白卻未能挽回一家的幸福，妻子依然想離婚，3個孩子也拒絕跟他說話，令他想不透為何做親子鑑定會惹妻子不滿，

不少網民也鬧爆樓主的行為離譜，理解他的妻子為何想離婚。（GettyImages）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主妻子亦不是單為做鑑定而決定離婚，「她之所以要與他離婚，是因為她惡待他的兒子，加上不信任她」、「他寫得愈多，我就愈覺得他的妻子離開他，他的兒子討厭他，已不僅是DNA測試那麼簡單」。