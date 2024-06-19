弟未婚妻竟是姐夫前小三！姐姐應否踢爆惹議　網民：要再續前緣？

竟然這般巧合？有網民分享朋友離奇經歷，指其女性朋友的弟弟帶懷孕未婚妻回家，朋友才發現這位女生竟是丈夫曾經的小三，樓主好奇之下問其他網民：「如果你們是姐姐，會同意婚事嗎？還是會把事情告訴弟弟？」帖文引來議論紛紛，有人認為要向弟弟坦白，恐怕「不講的話，姐姐丈夫以後就可以再續前緣，也是蠻方便的」。



弟弟帶懷孕女友回家與家人商討婚事，他的姐姐才發現女方曾是丈夫的小三。（GettyImages）

有網民早前在Threads發文講述朋友經歷，指其女性友人的弟弟現年27歲，女友比他大3歲，常要弟弟花錢買名牌給她，故在朋友眼中，覺得弟弟女友比較拜金，印象不太好，直到弟弟帶女友回家，才發現可怕噩夢。

樓主說，朋友弟弟女友懷孕兩個月，弟弟帶她回家與家人商討婚事，是朋友與弟弟女友首次見面，沒想到原來弟弟女友是其丈夫曾經的小三，雙方還曾為此鬧上警局。

面對如此劇情，樓主求問其他網民：「如果你們是姐姐，會同意這門婚事嗎？會把這件事情告訴弟弟嗎？」樓主補充，「姐夫（朋友丈夫）開公司的，女的（弟弟女友）是公司員工，現在姐夫也知道以前這個小三將跟舅仔結婚，也不敢出聲」。

有網民認為姐姐要向弟弟坦白，「不講的話，姐姐老公以後就可以再續前緣，也是蠻方便的」。（GettyImages）

帖文引來網民熱議，有人認為要向弟弟坦白，恐怕「不講的話，姐姐老公以後就可以再續前緣，也是蠻方便的」、「老公跟弟弟都迷上同1個女子，感覺很微妙」、「天啊！看來那小三應該有某部份像姐姐，所以老公外遇了，弟弟也動情了」。

也有網民質疑，「曾鬧上警局，但弟弟會不知道這個人，是大家都沒什麼再聯絡嗎？」，樓主解釋「姐姐不敢讓家裏人知道」。亦有人認為「先驗1下是不是弟弟的種！」，樓主則說「（弟弟女友）與姐夫的事至今有3年，弟弟不是接盤俠」。