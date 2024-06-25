擬深圳租樓領居住證開小紅書　公屋戶：當資產嗎？　網民拆解目的

【濫用公屋／資產申報】政府加強打擊濫用公屋，除了要求住戶申報是否擁有物業外，亦會要求租戶定期接受資產審查，以確無房屋資源是適切給予有需要人士。有公屋住戶在網上匿名發文，表示想在深圳租樓，取得深圳居住證，用作開通小紅書帳號，故詢問是否被房署當作資產，需要作出申報。



不少網民指「租有乜所謂啫？」，但有人質疑樓主想要兩頭住家是不妥，「直接返去住，放返間公屋岀嚟畀其他人住」，亦有人指出「租大陸屋對香港公屋資格無問題」。由於樓主表明想用深圳的居住證開通小紅書，故網民拆解其真正目的不是成為一般小用紅用戶，而是打算開通該程式的變現功能，「 小紅書要收入，好似係要搞驗證 所以佢想搞居住證」、「哦哦，原來想做網紅」，有網民提醒，如果以小紅書盈利賺錢，有關收入亦需向房署申報。



樓主表示，目前住在本港公屋，想前往深圳租樓，取得深圳居住證後開通小紅書帳號，但未知香港政府會否當作資產，需要作出申報。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「公屋討論區」發文表示，目前住在本港公屋，想前往深圳租樓，待取得深圳居住證後開通小紅書帳號，「想問政府會唔會當資產（需要）申報？」。

網民質疑「開通小紅書撳電話（號碼）就得啦」、「為咗小紅書要租間屋？」。不過隨後有人拆解內情，估計「樓主應該是想開通埋藍V之類，打算流量變現，唔係齋睇」、「應該係想開通內地社交媒體嘅變現功能，例如小紅書嘅藍V或抖音小黃車（電商功能）之類，因為我都有這個打算，而有簡單查過，所以要居住證，租屋係其中一個方法，也當然亦要用真名」。

樓主詢問網民，如在深圳租樓是否需向房署申報。（示意圖／gettyimages）

翻查資料，申請小紅書普通帳戶只需手機號碼，但如果升級成為專業帳戶，就可能需要相關證明文件，但之後如賺取的收入，理應向本港房屋署申報。

（綜合）