IKEA當屋企？小孩除鞋踩入公仔區　父睇手機懶理　網民斥：家長錯

IKEA（宜家家居）推出的公仔，一直都甚有人氣，許多人都會買回家當床伴。惟近日有網民在社交平台上傳照片，顯示有2名小女孩在銅鑼灣IKEA店內的毛公仔區玩鬧，他們更脫鞋直接踩入公仔堆中，對公仔又踩又坐。樓主指女孩的父親就在旁邊，卻「理都唔理」，沒有管教小孩。照片引來一眾網民熱議，批評有關行為非常自私，「堅冇品」、「家長最錯」。



1名網民在社交平台上傳照片，顯示2名小朋友在銅鑼灣IKEA店內，脫鞋踩入公仔堆中，女孩的父親亦在旁邊，卻完全沒有阻止她們。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，留言指「可以唔使去銅鑼灣IKEA買公仔」，據其上傳的照片顯示，有2名女孩在店內的毛公仔區，脫鞋後直接踩入公仔堆中，地上也有2隻小狗的公仔。樓主形容，事發時小女孩的父親也在場，卻完全沒有阻止她們，「個老竇理都唔理」。

帖文即引來不少網民熱議，批評相關行為非常無品和沒有公德心，該父親也有責任看管好小朋友，「大佬啲公仔買畀小朋友攬住瞓，買咗嗰個要聞腳臭味？」、「小朋友已除了鞋，佢哋以為這已經好有公德心啦，玩下冇所謂」、「她只是個孩子啊」、「係家長最錯」、「就算有冇呢啲人，畀小朋友玩嘅毛公仔，就算新買返來都要清洗乾淨」、「IKEA 宜家家居小編唔知出唔出手呢？」。