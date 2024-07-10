升中派位2024｜女兒意外入Band 1　港媽竟去Band 2叩門　原因係咁

升中派位入「Band 1」中學，家長竟想到「Band 2」學校叩門？放榜之際有港媽發文分享，指街坊的女兒「意外」被派入Band 1中學，感到莫名其妙，因為該校被排得很後，而女兒程度明顯不及，「唔想個女唔啱程度讀得太辛苦」，決定「降級」到Band 2中學叩門。如此「反操作」引起網民熱議，有網民認為家長應先讓女兒嘗試，「Band 1轉校去Band 2唔難呀」，但有人則分享學生「強行」讀Band 1的經歷，認為「媽媽嘅選擇係明智」，揠苗助長並非好事。



港媽指，街坊的女兒獲派「Band 1」中學，反擔心女兒讀不來。（資料圖片）

有港媽於社交平台Threads發帖，最近升中派位放榜，她聽聞有街坊的女兒「意外」派入1間Band 1中學，但女兒只有Band 2水平，「街喊咗出嚟，而喊嗰個係家長」，因為該校已刻意排到很後很後，「家長覺得莫名其妙，明明排到四十幾嘅學校點解會派中咗」。

現時街坊打算為女兒到Band 2學校叩門，「唔想個女唔啱程度讀得太辛苦」。樓主指:「第一次見到因為派太好嘅家長喊，見識少被震撼到，呢個女有個好媽媽！祝你哋叩門成功。」她認為媽媽是出於對女兒的愛才如此決定，但估計冷靜過後可能有其他想法。

網民認為家長應讓女兒先入讀，「既然都派咗，點解唔嘗試下先？」。（資料圖片）

帖文在網上引起熱議，網民就小朋友是否接受學位意見不一，部份網民認為入到好學校應盡量嘗試，「Band 1賣點係學習氣氛，敎學環境，成績都係次要」，又指入讀後要轉到其他學校也不難，「既然都派咗，點解唔嘗試下先？Band 1唔啱可以轉返出去，但Band 2至3考入Band 1甚至大學真係難好多」。有網民好奇Band 1中學也分很多水平，「有啲Band 1A太勁，所以冇人敢揀」、「前兩年，聽過B3派1A」，樓主表示街坊女兒入的屬「Band 1A」。

有曾從事私人補習的網民指，過去曾有1名只有Band 3程度的學生「大抽獎去咗Band 1A嘅中學」，其校內英文考試只得9分（100分滿分）。不少網民認同街坊的決定，「我覺得媽媽嘅選擇係明智！ 如果清楚知道個女會跟唔上，俾佢讀Band 2會好好多」、「我覺得要尊重個女意願但睇得出好錫個女」、「我仔嗰班嘅同學仔又係咁，B2尾派咗去B1校，佢諗住叩返原本想報嗰間，怕個女讀唔掂，驚佢讀得辛苦」。

教育局發出的《中一派位選擇學校表格》分為甲乙部，甲部可不受校網限制選擇3間中學，並按選校意願順序填寫；乙部則可按所屬校網排出選校意願，盡量將30個選擇填滿。電腦首先處理甲部學校選擇，然後處理乙部學校選擇，如學生的所有學校選擇經審閱後仍未獲分配學位，電腦會從網內剩餘的學位中， 為他們分配一個學位。

（Threads）