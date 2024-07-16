HK Express怪獸家長挾子女逼走買位乘客　香港快運咁回應爆羅生門

香港快運（HK Express，UO）機位安排疑再掀爭議。有女網民於網上「香港快運關注組」發文，指往日本航班上，有「怪獸家長」以想與2名小孩「一齊坐」為由，要求已付費揀位的乘客讓座，「搞到被搶位乘客㷫到爆！」。樓主指，乘客位置最終「被搶」，有男客服進入機艙，叫被「搶位」乘客回港後申請退款。



事件引來網民熱議，紛紛指摘相關家長離譜，以及香港快運安排有問題，「跟打劫有何分別？」、「咁大家唔使買位，上機搶位咪得囉」、「真的好核突，影衰晒香港人」、「直接報警對付呢啲怪獸最好」。



但也有網民質疑乘客為何要讓位，批評懦弱怕事，「咁都屈服？」、「香港好多怕事懦夫」，隨即有網民反駁，「梗係X個家長啦，點可能X個受害人？無畀錢買位就話啫，畀咗錢㗎喎！」。之後有自稱「受害者」的港女貼出疑似現場照片解釋，她們讓座是怕航班延遲起飛，「不想耽誤其他乘客時間」，又提到「嗰兩個（小孩）已經唔係好細嘅小朋友，已經係中學生」。



香港快運回覆《香港01》表示，有關昨日（7月15日）UO690航班座位安排的事宜，因機型轉換關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排；根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排四位乘客的同意後（當中包括兩位已付費自選座位的乘客），迅速安排對調。香港快運已向協助對調的乘客解釋並承諾會退回自選座位的費用，公司十分感謝當日各位乘客的理解和配合。香港快運又指，如乘客未符合相關安全規定，香港快運會為該乘客重新安排替代座位。



不過，在傳媒報道香港快運的回覆後，疑似事主再回應直指「UO講大話，我哋會追究到底」，稱從沒有職員跟他們協商過，又質疑「如果照UO所講，未成年人不能坐在逃生座位，但是他們的父母是成年人，為什麼父母不能坐在兩個逃生座位，而是更性換了我們的座位？」。《香港01》記者已就有關說法再向香港快運查詢，正等候回覆。



有女網民於網上香港快運關注組發文，指往日本航班上，有「怪獸家長」以想與兩名小孩「一齊坐」為由，要求已付費揀位的乘客讓座，「搞到被搶位乘客㷫到爆！」。（Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」）

有女網民周一（7月15日）於Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」發相發文，指香港快運往日本的「UO690」航班上，有「怪獸家長」以想與子女「一齊坐」為由，要求已付費買位的乘客讓座，「有怪獸家長挾小朋友之名搶其他乘客付費位置，要求一齊坐，但UO又entertain班怪獸喎，搞到被搶位乘客㷫到爆」。

樓主續說，付費乘客的座位最終「被搶」，有男客服進入機艙，叫被「搶位」乘客回港後申請退款。

帖文引起網民關注，紛紛批評相關家長離譜，以及香港快運安排有問題。（資料圖片）

帖文引起網民關注，紛紛批評相關家長離譜，以及香港快運安排有問題，「啲垃圾怪獸家長欺善怕惡」、「佢哋真的好核突，影衰晒香港人」、「直接報警啦，呢啲X街就係識欺淩人，唔報警不會怕的」、「咁大家唔使買位，上機搶位咪得囉」、「今次開咗先例，係咪等於個個買你哋嘅機票都唔需要付費揀位，想坐邊就坐邊，誰大誰惡誰正確？」、「咁啲人一早畀錢揀咗位咪無意義囉，咁使咩叫人畀錢揀位，下次我要坐嗰個位直接同空組講一定要坐，叫嗰個人退錢咪得，咩歪理」。

但也有網民質疑乘客為何要讓位，批評懦弱怕事，「被搶乘客咁都屈服？」、「香港好多怕事懦夫」，隨即有網民反駁，「一個二個話個乘客廢，如果佢堅持唔讓搞到班機delay幾個鐘，同機嘅人會撐佢定X佢呢？大家香港人應該知道答案」、「錯嘅係UO，完」、「梗係X個家長啦，點可能X個受害人？無畀錢買位就話啫，畀咗錢㗎喎」。

事主解釋讓座原因惹議



之後有自稱「受害者」的港女於留言區發布疑似現場照片，見到左邊靠窗3個座位上，坐有3名男女，疑似是相關家長及子女，而她解釋無奈讓位原因，「最後冇堅持係因為唔想耽誤其他乘客嘅時間，驚延遲班機，同埋嗰兩個已經唔係好細嘅小朋友，已經係中學生」。言論一出再惹熱議。

有自稱「受害者」的港女貼出疑似現場照片解釋，她們讓座是怕航班延遲起飛，「不想耽誤其他乘客時間」。（Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」）

香港快運：換位已獲買位乘客同意



香港快運回覆《香港01》表示，有關昨日（7月15日）UO690航班座位安排的事宜，因機型轉換關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排；根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排四位乘客的同意後（當中包括兩位已付費自選座位的乘客），迅速安排對調。香港快運已向協助對調的乘客解釋並承諾會退回自選座位的費用，公司十分感謝當日各位乘客的理解和配合。

香港快運又指，如乘客未符合相關安全規定，香港快運會為該乘客重新安排替代座位。

疑事主批香港快運「講大話」爆羅生門



香港快運發出聲明後，疑似事主再回應直指「UO講大話，我哋會追究到底」，「由頭到尾我哋無人協商過Check-in嗰陣係一樣嘅座位號碼，去到Boarding嗰陣時被通知攔截轉位！而整件事是因為同機乘客看不過眼而發表的，我們也是落機才看到帖子，本來旅行期間，大家都想息事寧人，不想影響心情，回程才找UO投訴！回應只是想澄清事實，我們由頭到尾都沒有和一家四口說過任何一句說話，一直只找UO的地勤協商！如果照UO所講，未成年人不能坐在逃生座位，但是他們的父母是成年人，為什麼父母不能坐在兩個逃生座位，而是更性換了我們的座位！發帖的同機乘客也只是陳述事實，我們的回應也只是陳述事實，機艙上有很多人，他們也應該看到事件的經過？」。

《香港01》記者已就事件再向香港快運查詢，正等候回覆。