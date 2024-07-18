孕婦送外賣！小紅書女懷孕8月酷暑做步兵日跑6單　呻：磨到破皮了

懷孕後理應多休息，尤其是臨近生產時期，切勿太操勞或做出危險行為！有懷胎8個月的孕婦在小紅書發文表示，一時之間心血來潮想「嘗試新職業」，不理會家人勸阻，在油尖旺區挺着巨肚做外賣步兵，形容「天氣簡直熱死人」，「白天跑了3單…晚上跑了3單」，被猛烈陽光曬到流了一身汗，中間需要去沖涼，晚上則有風，又呻「大腿兩側磨到破皮了」，形容「每個職業的幸苦都有不一樣，累並快樂」。



多名網民都勸她「8個月真係唔好亂嚟啦，呢幾日天氣咁鬼熱，中暑點算？」、「8個月你就唔好拎自己同個胎嚟冒險啦，咁嘅天氣，大住個肚仲玩步兵」，該名孕婦亦回應稱已暫時停工，「等生完再去」。



樓主展示懷胎8個月的巨肚。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，自己目前懷孕8個月，「心血來潮家人勸不動」，加上想解鎖新職業，於是近日加入網上平台的外賣步兵行列，主要在油尖旺區挺着巨肚送外賣，形容工作數日天氣炎熱，「太熱了，喝了好幾瓶水」，日夜各跑3單，但由於流了一身汗，所以要沖涼，到了晚上沒有陽光，反而有風，樓主形容「大腿兩側磨到破皮了，每個職業的幸苦都有不一樣」，總結心情「累並快樂」。

樓主同時上載工作情況照片，可見外賣份量較輕，1次接單的收入是44元，另一張圖片可見，她和其他人牽手，可能是沒有接單時和家人拍攝的情況，同時展示巨肚。

樓主日做6單，形容「累並快樂」。（小紅書圖片）

帖文引來不少網民留言，勸喻她留在家中安胎，「要保護好自己呀」、「安全要緊呀」，亦有過來人表示「我也是快生的那一個月去做步兵，但我是跟我老公一起﹛他負責拿，我負責陪着，主要是想多走走」。面對網民的關心及勸喻，樓主終決定「收手」，回應稱「唔去，等生完再去」。

（小紅書）