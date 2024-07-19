小情侶巴士激吻！啜啜聲咀到過海　港男嘆乘客要避開　掀網民罵戰

情到濃時接吻十分正常，但也要顧場合。有港男在網上上載照片，拍到1對小情侶在油麻地登上城巴，坐到最後一排，男方立即拋下背囊，然後和女友激吻，「有聽到啜啜聲」、「咀足幾個站，乘客上到車要避開」。港男在北角下車時，小情侶仍在擁吻，場面令人尷尬，慨嘆可能是「土地問題，香港常見的事」。



帖文卻引來網民罵戰，有人認為情侶舉動並不過火，「你嘅行為其實叫偷拍」、「佢哋前面好Ｘ多位，有人想坐埋去佢都唔搬走再算」，但有網民覺得他們行為的確令人尷尬，「只要佢哋唔尷尬，尷尬嘅就係你」。



小情侶在巴士上層最後一行激吻，女方用手攬向男方頸部位置，完全見不到樣貌，背囊放在其他座位，雨傘則掛在前座。（Threads圖片）

樓主在Threads上載照片，攝於雙層城巴最後一行，途經油麻地彌敦道往旺角方向，1對年輕男女正在激吻，女方用手攬向男方頸部位置，完全見不到樣貌，背囊放在其他座位，雨傘則掛在前座。

樓主表示，當時正下雨，自己乘搭雙層城巴，坐在最後一行，該對小情侶登上巴士後，「男方上到車扔個背囊落凳度」，聲響驚動樓主，「女方未坐定，轉頭半個人已經擠入另一方」，「情濃就一定旁若無人」。

樓主認為兩小無猜親吻本無問題，車程中他聽到「啜啜聲」，「咀足幾個站，乘客上到車要避開，令人尷尬」、「打茄輪打咗好幾個站，有人想坐埋去都唔得」，他在北角下車時小情侶仍在吸激吻。

樓主表示小情侶：「咀足幾個站，乘客上到車要避開，令人尷尬。」（《十二夜》電影截圖）

有網民認同樓主，認為小情侶太誇張，「黐X線」、「有冇去到咁緊火？」、「尷尬還尷尬，真係羨慕」、「可能佢哋好難得先見到面，2個人相處嘅時間就係得呢程巴士都唔出奇，望完扮瞓啦唯有」。

部份網民則反過來批評樓主，「幾時偷拍人可以變得咁光明正大呀？做好你自己先講其他人啦」、「人哋打茄輪又要被你影啊？」、「唔好咁啦，人哋已經坐到最後一行都要被你影」、「唔知係以前開放啲吖， 定宜家啲人真係保守咗， 佢打茄輪好似打咗你兩鎚」，又有人留意到現場應該尚有空位，「師兄啊有人想坐埋去咩？佢哋前面好Ｘ多位，有人想坐埋去佢都唔搬走再算…如果你係覺得佢哋冇公德心，有咩事麻煩同車長講，偷拍係冇Ｘ用㗎」。

樓主反駁，如果在街上親吻，途人行開也不當一回事，但巴士是「狹窄公眾場所」，宜點到即止，「嘴足幾個站，乘客上到車要避開，令人尷尬又係咪保守？」。

（Threads）