大圍現請食飯黨！內地女走近扮可憐　稱沒錢求請食飯　港男1句KO

街頭騙案手法層出不窮，近年流行的「請食飯黨」更似乎無處不在！有港男在社交平台分享早前在大圍站外遇上1名中年女子，聲稱內地來港但身上沒錢，以「我見猶憐」的眼神，希望樓主能請她吃飯。惟樓主立刻以1句「我買完這些身上都沒有錢了」，極速將對方「解決」。網民都大讚樓主精明，又指香港不少地區都出現「請食飯黨」的蹤影，並分享各種快狠準的擺脫騙徒方法。



港男在社交平台分享早前在大圍站外，遇上1名中年女子，聲稱自己由內地來港旅遊，但身上沒錢，希望事主能請她吃飯。（資料圖片）

該名港男日前在Threads發文，指在大圍站對出馬路遇到1名衣着打扮正常的中年內地女子，對方突然在其耳仔邊說話，問道「能不能幫我一個忙」，並形容她使出「我見猶憐」的眼神，再低聲說「能不能幫我買點吃的？我來這邊旅遊，身上沒有錢了」。

當時樓主手上拿着外賣，「猶豫咗0.01秒」後靈機一觸，即1句回應她「我買完這些身上都沒有錢了」，最終全身而退，避過一劫。

網民稱香港不少地區都出現「請食飯黨」的蹤影，並分享各種快狠準的擺脫騙徒方法。（《逃學威龍》劇照）

網民分享如何1句趕絕「請食飯黨」

帖文引起網上熱議，有網民直言「窮到咁就唔應該旅遊」，明顯是全職乞食，樓主亦認同「真係買化妝品都唔止呢個錢，佢都打扮過化晒妝見人」；有人則認為遇上此類情況是兩難局面，「畀咗錢佢，就上小紅書唱香港人易氹，呼籲繼續窮遊；唔畀錢佢，就唱香港人自私、無愛心、歧視、窮到燶……」。

有網民就分享自身經驗，如何1句趕絕「請食飯黨」，「有次喺銅鑼灣有兩三個女人……叫我請佢食飯，我話你冇錢食飯做乜落嚟銅鑼灣」、「試過答無現金就走咗，走之後檢查下自己個袋，銀包仲係咪安全」、「畀條外賣熱線行乞者：999」。