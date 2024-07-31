旅發局旅遊義工新力軍人數創紀錄　熱心市民兩度報名終圓夢

香港旅遊發展局（旅發局）早前推出全新宣傳片，鼓勵大家「行多一步，好客之道」。不論是服務業員工還是市民，只要在自己崗位上盡一分力，就能展現好客之道。旅發局的旅客服務專業團隊及「旅遊義工」組成「香港旅客服務前線」，去年為超過200萬名遊客提供貼心和地道的旅遊建議，解答了超過230萬個問題。他們的專業表現屢獲旅客好評和讚賞。



早前，旅發局招募新一屆「旅遊義工」（Hong Kong Pals），共收到多達440份申請，最終挑選出48位熱心市民加入，使「旅遊義工」團隊增至107人，申請和義工人數均創歷年新高。一眾旅遊義工接受專業培訓後，將與旅發局的旅客服務專業團隊一同在旅客諮詢中心與旅客分享旅遊建議。



「旅遊義工」新力軍臥虎藏龍

48名「旅遊義工」新力軍可謂臥虎藏龍，不僅有大學生及職場新鮮人，亦有律師、工程師、大學講師及公務員等等。今年旅發局亦積極到大專院校舉辦簡介會，成功吸引不少學生報名參加「旅遊義工」團隊。更有參加者五年前已報名參加旅遊義工，惟未被選上，及後努力裝備自己，今年再嘗試申請，最終成功入選。

旅發局今年的「旅遊義工」招募收到多達440個申請，最終選出48名熱心市民加入團隊。（黃寶瑩攝）

資深「旅遊義工」向新力軍傳授「好客秘笈」

旅發局於7月27日舉行「旅遊義工」迎新午宴，新舊義工們聚首一堂互相認識。資深義工們更將多年經驗，總結成一本「好客秘笈」傳授給一眾新成員，希望將服務旅客的珍貴經驗薪火相傳。這本「好客秘笈」以中醫的「望聞問切」為口訣，歸納待客之道，同時附上一首《好客七字令》，幫助眾新力軍日後服務旅客。

一眾資深旅遊義工將多年經驗總結成一本「好客秘笈」傳授予新力軍，借用中醫的「望聞問切」歸納待客之道。（黃寶瑩攝）

48名旅遊義工新力軍接過「好客秘笈」後，將會在8月至10月接受旅發局安排的全方位專業培訓，參與各種導賞體驗，學習服務旅客技巧，不同範疇的專業導師亦會講解本地特色文化，令旅遊義工掌握待客之道。

三名新旅遊義工左起：Melody、Kenny和Leonard，都期待接受旅發局安排 的專業培訓後可幫助旅客。（黃寶瑩攝）

不斷裝備自己 熱心市民相隔五年捲土重來成功入選

旅發局甄選旅遊義工時，除了考慮申請者的性格、對香港的熱愛和服務旅客的熱誠外，亦設有筆試了解申請者對香港旅遊景點的認識。

Kenny在疫情前曾報名參加旅遊義工可惜未獲選，今年捲土重來終於成功。（黃寶瑩攝）

旅遊義工新力軍Kenny原於外國大學擔任講師，後來轉戰金融科技界。2016年回流香港後即「捐窿捐罅」行遍香港每個角落，重新認識這個自己熱愛的城市。他五年前曾報名參加「旅遊義工」計劃，盼與旅客分享香港獨特之處，可惜當時未能入選。疫情期間，Kenny持續努力裝備自己，今年他再次捲土重來，終於成功入選。他坦言，收到獲選通知電郵時，興奮心情難以形容。

曾旅居海外的Kenny說，或許有些外國人眼中香港是「石屎森林」，對香港絕美的郊野景色認識不深，熱愛行山的他期待日後向旅客介紹香港的大自然景致。他又指，旅發局提供的培訓課程及工作坊非常吸引及全面，「其實有錢都未必參加到」，期望學以致用後與旅客分享。

看韓國廚神白種元來港嘆美食影片 盼能幫助旅客

站在香港旅遊最前線接待旅客，當然有機會接觸來自不同地方的旅客，因此不少「旅遊義工」除了三文兩語外亦會掌握多一門外語。

Leonard在自我介紹時提到自己學了韓文18年，希望幫到訪港的韓國旅客。（黃寶瑩攝）

另一位新任旅遊義工Leonard，大學時已精通韓文，對韓國文化亦有一定了解。他談到香港流行文化曾在韓國盛行，例如港產片《英雄本色》主角周潤發至今仍然很受歡迎。當地甚至有著名商場的中餐廳以港產片《重慶森林》命名。因此香港一直深受韓國旅客歡迎，相信他們喜歡來港感受本地新舊融合的感覺，享受各種地道美食。

Leonard特別提到，早前韓國廚神白種元分享來港大嘆美食的影片深受歡迎，笑言自己「要溫一溫書」，準備與遊客分享旅遊和美食資訊。

工餘時間服務社會 為旅遊業帶來更多熱情

Melody曾在酒店工作，本身已有服務旅客經驗。（黃寶瑩攝）

新旅遊義工Melody於大學主修酒店管理，曾於酒店工作服務旅客，現時轉到非牟利的義工平台工作後，希望利用工餘時間參加不同類型的義工服務，幫助社會。看到旅發局招募「旅遊義工」後，她毫不猶豫報名參加，希望有機會再度服務訪港旅客。她坦言，自己較熟悉本地城市生活，希望透過旅發局安排的專業培訓，深入了解香港大自然景色，再向旅客介紹這道動人風景。

旅遊義工與專業團隊組最強前線彰顯好客之道

旅發局企業事務總經理李樺在致辭時大讚旅遊義工是「好客之道的佼佼者」。（黃寶瑩攝）

旅發局企業事務總經理李樺表示，旅遊義工是一群來自不同背景、擁有各種才能和知識的熱心市民，與屢獲多項優質服務獎項的旅發局旅客服務專業團隊，結合成「最強前線」，為訪港旅客提供個人化及最地道的旅遊建議，展現出真正的好客之道。她又說，過去多年來，見證一批又一批「旅遊義工」多年來與旅發局並肩前行，形容有這批「旅發局好朋友」，令她十分動容。