怕老婆會發達！畏妻男1原因改買這彩票　爽中$800萬大獎決定咁做

怕老婆會發達，原來是真的！美國1名人夫原本打算用30美元（約236港元）購買彩票，但擔心妻子會發火，於是改買20美元（約157港元）彩票，結果中正大獎，獲得高達104萬美元（約818萬港元）彩金！人夫表示中獎不會改變生活方式，將會繼續工作打發時間，而且因喜歡刺激而會繼續購買彩票。



畏妻男原打算用30美元購買彩票，但擔心妻子會發火，於是改買20美元彩票，結果中獎獲得高達104萬美元，日前到彩票公司總部領取大獎，和巨型支票合照。（Maryland Lottery圖片）

友人直擊中獎一刻

這位畏妻幸運兒化名為「極致綠色夢想」（Extreme Green Dream），來自美國馬里蘭州，他接受彩票公司訪問時表示，自己已經退休，但仍會工作消磨時間，以前都試過購買彩票中獎，贏得1,500美元（約1.1萬港元）獎金。

中獎當天，人夫正與朋友外出，其間打算花費30美元（約236港元）購買彩票，但當想到妻子得知他用30美元賭博時，便有機會大發雷霆，所以他決定在店內改買20美元（約157港元）彩票，隨後眾人直擊開彩一刻，人夫竟然中獎，獲得104萬美元（約818萬港元）獎金。

當意識到自己手持價值百萬美元的彩票時，人夫形容「簡直瘋了」，朋友都為他感到高興。人夫隨後通知彩票公司和妻子，彩票公司職員建議他立即在彩票上簽名，以防遭其他人盜取。

相信妻子知道畏妻男只用20美元就中大獎，會感到滿意。（示意圖/gettyimages）

但事件出現小插曲，因人夫回家後發現彩票遍尋不獲，於是瘋狂搜尋，原來他將彩票連同錢包放在車頭，但一時忘記。最終於今年7月29日前往彩票公司總部領取大獎，更開心地與巨型支票合照。

人夫表示會繼續工作打發時間，而且因喜歡刺激而會繼續購買彩票。至於售出中獎彩票的店舖，會因而獲得1,000 美元（約7,800港元）獎金。

（Maryland Lottery）