星展「AI夢相生成器」快車巡遊鬧市　人工智能助預見夢想未來

「我要追夢！」奧運熱潮下，或會被運動員對夢想的堅持與熱血而感動，但又有否夢想過自己的未來？星展香港「AI夢相生成器」快車近日巡遊港九鬧市，透過AI人工智能為市民生成專屬預視夢想圖，不論大人或小朋友都可以參與，一同踏出追夢的第一步。



星展香港「AI夢相生成器」快車近日巡遊港九鬧市，透過AI人工智能為市民生成專屬預視夢想圖。（星展香港提供）

星展香港安排「AI 夢相生成器」快車於 8 月 5 日至 20 日期間巡遊香港， 連續兩星期停泊於香港島和九龍區的鬧市。不論大人或小朋友都可以登上生成快車，經過拍照及選擇夢想後，AI 人工智能便會根據其外貌生成專屬預視夢想圖。

不論大人或小朋友都可以登上生成快車，經過拍照及選擇夢想後，AI 人工智能便會根據其外貌生成專屬預視夢想圖。。（星展香港提供）

參與體驗的市民可即場換領便攜電風扇， 送完即止，如將預視夢想圖上載至個人 Facebook 或Instagram 帳戶，更可參加大抽獎，包括旅遊禮券、智能手錶及購物禮券等。

品牌活動「Trust Your Spark」」（燃亮信念 星展隨行）強調「信念」是推動勇敢追夢的支柱，只要堅信自己，必能把夢想化為現實。星展香港推廣策略及傳訊部執行董事胡秀汶表示，活動旨在透過星展客戶、員工和合作夥伴的真實故事，分享他們如何相信自己的信念以及相信作為其堅強後盾的星展，從中啟發更多人燃亮信念。