$9626天價電費單│冷氣機不長開仍出事！全因這「食電怪獸」累事？

【電費／冷氣機／食電】夏日炎炎要開冷氣機，電費相當「重皮」。有港男於社交平台小紅書分享「天價電費單」，指自己沒有長開冷氣機，但電費竟然高達近1萬元，令他百思不得其解崩潰，求問原因。



網民看過電費單震驚，熱議「天價電費」成因，除了電線、冷氣機老化，還估計可能與1款「食電怪獸」有關。



夏日炎炎要開冷氣機，電費相當「重皮」。（示意圖）

本港近月炎熱，冷氣機使用量急升，電費亦大增，網上不少人訴苦呻貴。該港男於小紅書分享，他最新一期電費高達近1萬元，崩潰求問其他網民，「我都想知點解$9600」。

從電費單圖片見到，該期電費為9,626元，繳款限期為2024年7月31日，而樓主上期繳費時電費只需3,502元。

電費單圖片見到，該期電費為9,626元，繳款限期為2024年7月31日，而樓主上期繳費時電費只需3,502元。（小紅書）

樓主補充，其家面積1,500呎，有4部冷氣但並非長開，「（家）1500呎，仲要冷氣唔係長開」，對「天價電費」百思不得其解。

樓主最新一期電費高達近1萬元，崩潰求問其他網民，「我都想知點解$9600」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

網民看過電費單震驚，紛紛估計「天價電費」成因，有人猜測可能與電線和冷氣機老化有機，「電線老化，冷氣機用耐咗，都會好食電，我屋企大裝修（重新拉過全屋電線連電箱）前／後張電費單明顯平左千幾蚊」。

也有網民估計可能與「電熱水爐」有關，「有人安裝了新的電熱水爐後，電費一直很高，因為電熱水爐根本沒有停過，一直在燒水」。另有網民建議找專家檢查，「可能要找人檢查下，正常住宅不會用那麼多電」。