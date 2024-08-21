你準備好發達未？四大生肖八月底行大運 一生肖「隨時發大財」
撰文：聯合新聞網
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當夏日高溫逐漸退去，緊接而來的就是秋高氣爽的時期，秋風帶著收穫的希望與涼爽的氣息悄然而至。
「搜狐網」列出了8月底有4個生肖將受到幸運之神的眷顧，生活如魚得水，愛情桃花盛開，還有財運加持，躲不掉富貴日子。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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生肖龍
生肖龍以力量和尊貴著稱，8月底是他們展現個人魅力、收穫愛情的絕佳時機。生肖龍的人這時期社交活動頻繁，桃花運旺盛，有機會遇到心動的人，要記得勇敢表達、真心相待，甜蜜又穩定的感情就等著你啦！
生肖馬
生肖馬的人自由奔放、樂觀向上，8月底時將迎來事業和愛情的雙豐收。職場上成功增強了自信與魅力，而愛情方面，與志同道合的伴侶相遇，會很珍惜這段緣份，記得要用心經營，讓愛情之花綻放。
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生肖羊
生肖羊的人性格溫婉、善良，8月底是他們收穫幸福與滿足的時刻，在愛情上，溫柔體貼的個性成為吸引異性的魅力，有望步入婚姻殿堂，享受平凡而溫馨的幸福時光。
生肖豬
生肖豬的人樂觀豁達，8月底彷彿被幸運之神特別眷顧，事業與愛情順風順水，工作上也能得到貴人相助，愛情中吸引真誠伴侶，財運也不錯，生活更加富足和愜意。
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