旺角港鐵站有人當眾大便！踎樓梯就地大解放　目擊者：這麼着急？

就算人有三急，也不應在大來大往的公眾地方便溺吧？最近有小紅書用戶發文，並上傳照片，顯示有人在旺角港鐵站的樓梯，直接蹲下大便，讓目擊這一幕的樓主大為震驚「這麼着急的嗎？大早上都反胃了」。有網民則認為正常人都不會在人來人往的車站樓梯便溺，故估計涉事者可能是身體或心理上有問題。



有小紅書用戶發文及上傳照片，顯示有人在旺角港鐵站的樓梯，直接蹲下大便，十分噁心。（小紅書圖片）

旺角港鐵站人來人往

樓主在小紅書以「早上看到這一幕真的難頂」為題發文，又上傳1張照片作證，看到有人在港鐵站的樓梯蹲下大便。樓主表示，事發於人來人往的旺角站，不禁嘆道：「這麼着急的嗎？大早上都反胃了，旺角站這麼多人，怎麽（拉）的出來的？」樓主上載照片時，已用emoji把涉事人物遮蓋。

目擊這一幕的樓主大嘆「這麼着急的嗎？大早上都反胃了」。示意圖。（《藍色海洋的傳說》劇照）

網民嘆：只想到可憐的清潔大姐

帖文隨即引來大批網民討論，不少人認為當眾大便的行為太誇張，推斷當事人無法自理和控制，「說實話，除非是精神病人，正常情況下不會有香港人幹這些事」、「為什麼要考究哪裏人？能代表什麼？不是疑問是不是失禁病人還是精神病人？誰會當街（大便）」。

另有網民直呼難為清潔工人，紛紛直呼太嘔心，「我只想到可憐的清潔大姐……只能罵罵咧咧又無可奈何要收拾殘局，就不能讓這些垃圾自行清潔嗎？」、「真的心疼工作人員要去鏟，我之前拉了一根非常粗的，然後把馬桶堵住了，半夜只能拿東西把它攪碎才沖下去，一邊吐一邊沖」、「真的被噁心到了」、「過去遞啲紙巾畀佢抹xx！」。