的士倒後行！為返上客區隊尾排隊　的哥驚險倒車　數車急切線避開

交通規例要遵守！近日網上流傳影片，顯示有的士錯過了上客區的隊尾，竟漠視車流，在公路上「倒後行」，其他車輛被嚇到即時切線避開，相當驚險！而的士司機就在眾目睽睽下倒車，大模斯樣地將的士駛回隊尾。有眼利網民認出事發地點應為深圳灣口岸的的士上客區附近公路，並懷疑司機是為了減省兜圈返回隊尾的時間，所以直接在公路倒車，另有不少網民狠批的士司機「揸車揸到黐咗線」、「簡直係危險駕駛喎」。



網傳影片有的士在公路上「倒後行」，嚇得其他車輛即時切線避開。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

有網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳影片，並諷刺的士司機「富貴險中求」。有眼利網民看完影片，就指事發地點應為深圳灣口岸的士上客區附近，「深圳灣關口喎應該係」、「應該深圳灣嚟」。

從影片可見，一排紅色的士排在入口附近等候進入上客區。涉事紅色的士已駛過了上客區入口，卻突然在黃格處開始退後行。只見司機右手握住軚盤，左手放在副駕駛位，整個人側身扭頭向後看，邊踩油邊佔據中線向後行駛。

其間，有數輛汽車從的士車旁高速擦過，其中1輛白色7人車更是恰恰從中線緊急切線至右線，才險險避開的士。的士一路倒車而行，返回等接客的的士隊尾。

影片引起網民熱議，有網民猜測司機過了隊尾，又不想兜大圈返回原點，於是在馬路上演「倒後行技術」，「如果排到咁出，係咪要兜個大圈經深圳灣橋入返嚟呀？」、「以前有個可以兜返轉頭排隊路口，唔知點解封咗」。亦有少量網民表示「有排排隊，深圳灣至麻煩」、「山長水遠入到嚟要排長龍，我能體諒」。

不過更多網民都認為司機公然違規駕駛的行為極之離譜，紛紛留言大罵，「揸車揸到黐咗線」、「除咗onX，真係唔知講咩，如果係想搵多個錢，被人做你一單都頂你接10個客啦」、「又唔係乜大生意使唔使咁呀」、「在一條車速咁高的路上倒車，後車絕對有機會反應唔到，好像片中白色7人車差啲撞」。亦有網民覺得不可姑息縱容，建議樓主進行舉報，「一定要1823」、「逆線行駛」、「簡直係危險駕駛喎」。

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