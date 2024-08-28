8.28樂悠節│八達通推驚喜3重賞派$828萬現金回贈　老友記嘟盡優惠

【八達通／樂悠節】老友記用「樂悠咭」除了可享用2元乘車優惠，更有一連串着數！八達通公司於今天（8月28日）首辦「樂悠節」，且推出3大驚喜優惠，2周內大派828萬元現金回贈，每張「樂悠咭」最多可獲回贈800元，食飯購物一樣有得「賺」。



八達通更聯同一系列精選商戶，讓使用樂悠咭的老友記在超過3,500個消費點隨時「嘟」到快閃及全年獎賞，當中包括美心、百佳等多家食肆及大型超市，一咭在手即嘟到優惠。



八達通公司將於8月28日「樂悠節」推出3大驚喜優惠，最大驚喜在為期2周內大派828萬元現金回贈，每張「樂悠咭」最多可獲回贈800元。

驚喜1：8月28日起大派828萬現金回贈

今次「樂悠節」優惠期為8月28日至9月10日，在為期2周期間只要用樂悠咭於828樂悠節參與商戶單次消費滿100元或以上，就可獲8元現金回贈，每張樂悠咭最多可使用此優惠100次，即最高可領取回贈800元。

另外八達通聯同一系列828樂悠節參與商戶，8月28日起只要使用「樂悠咭」，就可在超過3,500個消費點隨時「嘟」到快閃及全年獎賞。

現金回贈領取期為8月31日至10月20日#，就可透過「八達通App」或前往「八達通服務站」拍咭領取。

#開始領取日期為完成單次合資格零售交易後第3天

按此了解領取步驟

按此查看「八達通服務站」位置

驚喜2：食買玩限時賺 嘟盡商戶快閃優惠

八達通聯同一系列828樂悠節參與商戶，8月28日起只要使用「樂悠咭」，就可在超過3,500個消費點隨時「嘟」到快閃優惠，包括大家樂、美心MX、譚仔、譚仔三哥、萬寧、屈臣氏、實惠、吉野家、百佳、優品360、AEON等多家食肆及超市，仲有好多飲茶優惠，食飯購物着數多籮籮。

商戶及優惠內容可參閲相關網頁或八達通App

828樂悠節參與商戶名單及快閃優惠▼▼▼

8.28樂悠節參與商戶名單及快閃優惠。（八達通提供）

驚喜3：於828樂悠節參與商戶 嘟樂悠咭隨時有全年優惠

老友記可隨時隨地打開八達通App，在「好賞嘟」內查看有什麼優惠，全年無休，開心消費驚喜不斷，四圍玩四圍賺。

即按八達通App查看優惠

老友記可隨時隨地打開八達通App，查看有什麼優惠。（八達通App截圖）