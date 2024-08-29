港青北上實習！用Alipay見識「黑科技」　1絕招助小店做全球生意

港人北上已成日常習慣，過境人數更屢創新高，到內地除了吃喝玩樂，更可能尋找到無限機遇。適逢暑假有大批港青北上遊學或實習，既可開拓眼界亦能尋找未來發展動向，其中由民政事務及青年局舉辦的「企業內地與海外暑期實習計劃2024」（「計劃」），包括螞蟻集團等25家內地知名企業，於暑假為香港青年提供優質的內地和海外暑期實習機會。



有參與實習的港青表示，平時在港亦有使用AlipayHK，而到內地實習時更可見識到當地盛行的「黑科技」。原來內地支付寶最新推出「碰一下」的新支付體驗，毋須打開手機展示付款碼，只要確保手機解鎖，然後觸碰一下收款設備，就可成功付款，快速又方便，十分期待未來AlipayHK也引入這種新支付方式。



另外，螞蟻實習生絕非安坐冷氣房內養尊處優，反而要在大熱天時逐家逐戶拜訪民間小店，親身教導小店善用Alipay+跨境收款方案，協助他們迎接來自全球各地的消費者，足不出戶做「跨境生意」，創造更多商機。



民政事務及青年局舉辦的「企業內地與海外暑期實習計劃2024」，讓香港青年有機會到內地機構實習。

Alipay+助小店做全球旅客生意

作為2013年最早服務內地遊客出境遊的電子支付工具，內地支付寶除了令內地遊客「一部手機遊全球」，還助全球遊客到內地旅遊支付無憂。 螞蟻集團創新的Alipay+跨境支付解決方案，令境外遊客在內地亦能用內地支付寶，甚至自己家鄉常用的電子支付方式，現時正在全國推廣，務求令內地大小商戶知道可以做「跨國生意」這個創新服務。

港青北上實習時並非安坐在冷氣房，而是要加入推廣宣傳大軍「走出去」，向小店店主介紹從內地支付寶到Alipay+ 的服務升級和數碼營商，助小店輕鬆迎接更多來自全球的消費者，足不出戶做大「跨境生意」。

螞蟻實習生全國出動 助入境遊客使用手機支付

因此，今次不少實習生都「走出去」加入推廣宣傳大軍，包括在北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、重慶等核心城市推廣Alipay+，利用標識、立牌等宣傳工具，令入境遊客了解如何在內地用手機支付。在導師的帶領下，實習生帶着Alipay+宣傳資料走進大街小巷，在炎熱天氣下與小商戶逐個洽談，向小店店主介紹內地支付寶以至Alipay+ 的服務，助小店主毋須額外添置工具，即可數碼升級，輕鬆迎接更多全球各地的旅客，足不出戶做大「跨境生意」。

當商戶們逐漸理解Alipay+的商業模式後，通常會表現出積極配合意願，甚至願意調整店內擺設以適應新模式。

「三顧茅廬」令商戶理解Alipay+商業模式

當然，推廣路上並非一帆風順，大部份商家積極擁抱新服務，亦有小量店主不理解甚至拒絕，需要實習生「三顧茅廬」。在上海實習的Patrick走訪小巷時，就發現小商戶對Alipay+的認知不多，他花費了大量時間解釋與遊說，當小店主逐漸理解Alipay+的商業模式後，通常會積極配合，甚至願意調整店內擺設迎接新模式。

從內地支付寶到Alipay+ 的服務升級和數碼營商，毋須機具改造，就可以輕鬆迎接更多來自全球的消費者，足不出戶做大「跨境生意」。

上海乘車坐地鐵使用AlipayHK一碼通行

除了推廣Alipay+，螞蟻實習生也各有任務。在上海公關部實習的Ryan，目前在香港中文大學修讀法律。他指自己並無公關工作經驗，但是導師卻給予他們很大發揮空間去完成任務：「既給了創作的空間，也給了相應指導。」

Ryan實習期間，適逢上海地鐵準備在AlipayHK推出上海乘車碼功能，方便港人到上海時坐地鐵也能一碼通行，他與另外一位實習生Abby負責拍攝推廣短片。他形容實習期間就像做畢業論文，導師不斷給予建議助他們去完成任務，令他們可以把短片做到最好，回應用戶的實際需要。

港青Abby指在內地實習時感受到「一App玩轉上海」的便捷性，以AlipayHK用戶為切入點，完成短片創作，最後被媒體廣泛採納，他們覺得很有成就感。

港青以AlipayHK用戶作切入點創作短片獲廣泛採用

Abby則直指實習期間不會「綁手綁腳」：「他們只會給你一個大概，你自己先嘗試，嘗試完了之後他再看結果。」在此期間，Abby拍攝時更發掘出服務的其他優勢，不僅節省了購票時間，還能直接用港幣付款且匯率優惠，使用體驗幾乎與在香港無異，感受到「一App玩轉上海」的優點。於是她以AlipayHK用戶為切入點製作短片，最後更被媒體廣泛採用，令他和Ryan都很有成功感。

為期8星期的實習，讓實習生對螞蟻企業文化有深刻體會。Abby覺得螞蟻文化的特色，是同事之間以「同學」稱呼感覺親切，而她更經常跟其他部門的實習生和導師去唱K：「我覺得這個不只是很片面的稱呼，而且私底下會一起出去玩。例如一起踩單車，很close，是讓我覺得很舒服的地方。」

實習期間同事間沒有所謂的上下屬之分，減少溝通障礙，而且私底下會一起出去玩。

體驗AlipayHK內地隨處可用 實習生完成「奶茶大挑戰」

Ryan則指，同事間並無明顯階級觀念，可令團隊內溝通更暢順，只要有道理大家都願意傾聽或採納對方意見：「我覺得這是大企業的文化，大家都是將一件事做到最好、一起努力，而中間的討論都是平等的。」

實習期間，Ryan更趁機在公司附近品嘗各種奶茶，前後試飲逾30種，幾乎每日一杯。他認為雖然香港許多地方都有賣奶茶，但品種而言內地更款式，而且AlipayHK可在內地隨處使用，基本毋須擔心付款問題。

北上實習的港青Ryan，最開心的就是記得「打卡」網紅奶茶店，他完成了「奶茶大挑戰」，前前後後品嚐了30多種奶茶。

內地支付寶「碰一下」體驗極佳 盼能在港推出

除了完成「奶茶大挑戰」，Ryan更有機會體驗到內地支付寶最新推出的新支付體驗「碰一下」。用戶在店舖付款時，再毋須打開手機展開付款碼，只要確保手機已解鎖，然後觸碰一下收款設備，只需0.1秒即可一步付款。他直言每次與內地同事外出食飯，見到他們輕鬆「碰一下」即可付款，十分期待這項服務盡快引入香港，讓大家享用這種方便快捷的支付方法。