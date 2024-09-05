白化病女童遊樂場玩耍！慘遭男童嘲笑：你好醜　外婆即咁教育獲讚

天生有缺憾還要被人無情嘲笑，該有多難受！內地有母親日前帶患有白化病女兒到遊樂園，但女兒中途突然被2名男童堵去路，更遭當面被取笑「你好醜呀」，母親見女兒神情有異，於是上前了解，但男童繼續口出狂言，「她長的好醜，好醜呀」。她之後找到男童外婆交涉，對方立刻嚴厲教育，要求男童向女兒道歉，經一輪擾攘，事件以雙方小孩握手言和告終。不少網民都讚揚外婆教育適時，「男孩的外婆也是很懂事理」、「每個人都要善於尊重，家長做的很好」，同時安慰女童，「也不醜啊，這不是冰雪奇緣裏的艾莎公主嗎」。



內地有白化病女童在遊樂園玩耍時，遭2名陌生男童嘲笑「你好醜」。（微博影片截圖）

白化病女童被嘲笑「你好醜」

綜合內地微博報道，事發於8月30日（上周五），北京一名患有白化病女童在遊樂園玩耍時，遭到2名陌生男童嘲笑。從現場片段可見，當時2名男童站在女童面前，看着她直接說道「你好醜呀」，女童被嘲笑後無助走往母親方向，母親察覺對方神情有異，即時詢問她發生何事。不料男童見有成人上前，態度不但未有收斂，反而再度口出狂言，續稱「她長的好醜，好醜呀」。

女童面對嘲笑沒有反擊，只能無助走近母親。（微博影片截圖）

男童外婆嚴厲批評教育

女童母親護女心切，於是質問男童，「可以這樣說別的小朋友嗎？別人說你醜怎麼辦呢？」，隨後又找到男童外婆表明事件經過，怒斥對方「你說一遍又一遍」。男童外婆聞言即時嚴厲教育，並要求男童「眼睛看着，跟妹妹道歉」。惟男童對道歉很是抗拒，反倒是外婆多次代替對方向女童，以及其母親致歉，女童母親見對方態度良好，亦沒有追究，最後雙方小孩握手言和，片段就此告終。

男童外婆獲讚教育適時

不少網民都批評男童嘲笑他人外貌行為無禮，「誰家娃不是媽媽的寶貝啊，小孩子雖說年紀小不懂事，但說那樣的話，真是扎了這位媽媽的心」、「別隨意嘲笑別人，小女孩心裏多難受」。另有留言讚揚男童外婆有適時教育孩子，「男孩的外婆也是很懂事理」、「小孩難免犯錯，大人明事理不護短」、「每個人都要善於尊重，家長做的很好」，同時安慰女童，「也不醜啊，這不是冰雪奇緣裏的艾莎公主嗎」。

（綜合）