深圳灣車墮海│「恐怖公仔頭」真相曝光！小紅書瘋傳1張相解謎

1名46歲高級海關關員周一（9月2日）駕車經深圳灣大橋往深圳灣管制站當更期間，從橋上連人帶車飛越欄杆直插海面，關員由消防蛙人破窗救出，惜告不治。至今暫未發現任何錄影片段，車禍成因及經過撲朔迷離，而另一件古怪的事，就是在橋上發現了一個電影「娃鬼回魂Chucky」的恐怖公仔人頭，身體則不知所終，詭異情況引起網民熱議。



直至今日（4日）謎底終於解開，警方在大欖涌汽車扣留中心檢查涉事豐田白色私家車時，在車內找到Chucky身體，穿着經典紅藍綠間條衫及工人褲。同時小紅書亦流傳涉事私家車意外前照片，可見其車廂內車尾放有至少3隻恐怖公仔，面向後方車窗，而透過車窗，可清晰見到3隻恐怖公仔樣貌。



深圳灣大橋有車輛衝落海，傷者獲救起至流浮山碼頭，已陷昏迷，最終不治。（資料圖片）

意外發生在周一晚上9時許，該46歲高級關員駕駛自己的豐田白色私家車，前往深圳灣管制站當更期間，在深圳灣大橋連人帶車墮海，有其他駕駛人士目擊後報警。救援人員到場後，在橋面發現一個車胎、快線有兩條煞車痕，而且欄杆頂部有擦撞痕迹，相信有車輛墜海，遂展開大規模搜救。

逾3小時後，消防蛙人鎖定私家車位置，由天窗破窗進入車廂救出事主，可惜其頭部受重創，昏迷不醒。他腳上只餘一隻鞋，全身濕透，需要心外壓急救，惜送院後證實不治。

現場路面遺下一個恐怖公仔頭。（資料圖片）

橋面路肩位留有一個信息顯示屏，有損毀情況。由於目前未有任何閉路電視拍得意外經過，不排除私家車衝向路肩後，顯示屏變成跳台，令私家車飛越欄杆再直墮海中，不過確實經過仍有待調查。而現場除了留下汽車零件，最令人毛骨悚然的，是一個遺留在橋面的Chucky恐怖公仔人頭，其額頭更有裂痕。

究竟Chucky從何而來，它的身體又去了哪裏，網民議論紛紛。今日（9月4日）謎底終於解開！涉事的私家車在車禍翌日由躉船吊起，被送到大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗，警方人員今日到場檢查後，在車內尋回Chucky身體，穿着經典紅藍綠間條衫及工人褲，紅色波鞋則少了一隻。

私家車上一個布娃娃甩掉了頭顱，甚是恐怖。（香港01記者攝）

另外，在內地社交平台「小紅書」，今日亦流傳一張白色私家車車尾照片，車牌與涉事車相同，可見有至少3隻恐怖公仔放在後座位置，臉朝車尾。發文者稱「原來是他自己車裏的公仔」。

事件引起網民留言熱議，有人覺得事件有點詭異，「不要不信邪」、「好恐怖」；但亦有網民叫大家不要相信怪力亂神之事，「相信科學」、「謠言止於智者」。

小紅書有人分享涉事私家車意外前照片，可見車內有至少3個公仔。（小紅書）

▼9月2日，事發後現場搜救及調查工作▼



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▼9月3日中午吊起涉事私家車 ▼



工人用吊索將私家車吊起，可見它車頭嚴重損毀。（資料圖片）

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▼9月3日涉事私家車被送到大欖涌汽車扣留中心檢驗 ▼



深圳灣大橋發生奪命車禍，涉事私家車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起。（資料圖片）

▼9月4日警方檢驗涉事私家車 ▼

