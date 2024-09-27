WeChat Pay HK x 維他！冷泡無糖茶「開蓋贏大獎」送160萬份獎賞

得閒飲茶，唔得閒更加要飲茶！茶類飲品有益身心，選飲維他冷泡無糖茶，除咗純茶無糖感覺對身體零負擔，更加沖走忙碌感，而家仲可以邊飲邊賺獎賞，真係堪稱茶界「黑神話」！皆因WeChat Pay HK同維他冷泡無糖茶玩crossover推出「開蓋贏大獎」即Scan即中活動，只要係WeChat Pay HK用戶，即日起到11月9日，一邊飲維他冷泡無糖茶，一邊打開WeChat或者微信scan功能，然後掃描樽蓋內個「二維碼（QR code）」，一掃即有驚喜，即賺WePoints積分，每次最高可贏得25,000分，合共有160萬份獎賞，呢個好消息絕對要望周知！



WePoints積分用處多籮籮，因為可以喺WeChat Pay HK隨意兌換心儀商戶電子現金券，只需簡單幾步就可以領取積分再兌換，多飲茶多scan，着數自然走唔出WeChat Pay HK用戶五指山 ！



WeChat Pay HK與維他冷泡無糖茶聯乘推出「開蓋贏大獎」即Scan即中活動，WeChat Pay HK用戶即日起至11月9日，用WeChat或微信掃描維他冷泡無糖茶樽蓋內「二維碼（QR code）」，就有機會贏WePoints積分。

WeChat Pay HK x 維他冷泡無糖茶推「開蓋贏大獎」

樽裝茶即開即飲，樽蓋隨時暗藏驚喜！WeChat Pay HK同維他冷泡無糖茶聯乘推出「開蓋贏大獎」即Scan即中活動，飲茶愛好者除咗可以放鬆心情歎靚茶，WeChat Pay HK用戶更可以即賺WePoints積分，活動合共有160萬份獎賞，話咁容易賺到積分獎賞！

參加方法相當簡單，只要即日起至11月9日購買樽蓋面印有「開蓋贏大獎」的維他冷泡無糖茶系列，開蓋掃描蓋內「二維碼（QR code）」，就可參加1次「即Scan即中獎」，贏取WeChat Pay HK的WePoints嘅積分獎賞，級別分別有：25,000 WePoints積分（300份）、100 WePoints積分（80,000份）、50 WePoints積分（320,000份），20 WePoints積分（1,199,700份）。

每日掃碼獲獎最多30次

除咗自己開心飲茶，記得通知埋身邊親朋友好，更加可以得閒請人飲茶，然後拎個樽蓋scan「自肥」，因為每個WeChat Pay HK用戶每日掃碼獲獎最多達30次，輕鬆邊飲邊賺積分獎賞。

「即Scan即中獎」參加 ＋ 4步領取WePoints方法如下▼▼▼

第1步：於各大便利店、超級市場購買樽蓋面印有「開蓋贏大獎」的維他™冷泡無糖茶

第1步：於各大便利店、超級市場購買樽蓋面印有「開蓋贏大獎」的維他冷泡無糖茶

第2步：開啟WeChat／微信，點擊右上角「+」，點擊「掃描」

第3步：掃描樽蓋內「二維碼」

第4步：獲得「WePoints積分」，將自動發放至參與者的WeChat Pay HK帳戶內



WeChat Pay HK x 維他™冷泡無糖茶「開蓋贏大獎」活動詳情：請按此

WePoints可兌換電子現金券！邊喝邊賺獎賞

WePoints積分可於WeChat Pay HK兌換電子現金券，除了通用現金券，還有北上消費可用的美團、滴滴出行、拼多多等專屬現金券，優惠着數多到數唔晒。

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