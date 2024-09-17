獼猴大鬧沙田便利店　熟手偷零食速逃　網民驚呼︰現實版黑悟空

繼日前至少有4隻「黑悟空」大鬧元朗之後，本港其他地區亦有獼猴出沒！網上瘋傳1條影片，可見有1隻馬騮在沙田穗禾苑1間便利店，取去貨架上數包零食，左手拿1包嘴咬1包，然後快速逃跑跳上附近樓梯扶手欄杆，偷竊手法純熟俐落。



網民留言直指「悟空勁」、「嗰個位啲馬騮係會揀嘢食」、「現實版黑悟空」、「打家劫舍」、「當自己去咗花果山」。



獼猴在便利店門口的貨架前方位置偷取零食。（Threads影片截圖）

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社交平台例如Threads近日流傳1條影片，長約7秒，可見現場是沙田穗禾苑1間便利店，有人在片中加插「偷嘢呀」字句。片中可見，1隻獼猴在便利店門口的貨架前方位置站起身來，繼而快速取去貨架上3包零食，但其中1包跌在地上。

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網民：現實真係有黑悟空

獼猴一度回頭查看，但懷疑趕着逃跑，所以未有拾回該包零食，左手拿住1包，口咬另1包，帶同贓物快速逃跑，跳上附近樓梯扶手欄杆，再往上層方向逃去，身手非常敏捷，其間不少人目擊過程驚呼，但無人上前阻止，而獼猴偷竊手法大膽而純熟，相信是「慣犯」。

大量網民看完影片後，留言指「明刀明搶」、「現實真係有黑悟空」、「報警都冇用」。

（綜合）

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（ 01製圖）

元朗早前有一班「馬騮精」似要趕及這股悟空風潮，「輕輕筋斗翻過」區內各處，有市民直擊最少4隻頑猴沿着唐樓水管爬上6樓天台，有目擊者向《香港01》表示，當時見到4至5隻馬騮在在元點近西鐵站的明渠結伴出沒，更試圖「搶途人個袋」，見牠們輕盈地越過明渠，沿着附近鐵欄游走，完全無視街坊。



大約4隻獼猴在元朗區內明渠出沒。（讀者曾先生提供影片截圖）