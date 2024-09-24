高空極限攝影奪命意外！降傘打不開　攝影師墮下重摔亡　警查原因

英國發生高空極限攝影奪命意外。當地有1名資深攝影師拍攝跳傘運動員降落過程，也一同從高空跳傘拍攝，可是他卻因主降傘及備用降落傘均沒有正確使用，未能正常打開，他墮到一個工業區，被發現時已當場死亡。案件暫未知出事原因，警方進一步調查。



康威爾 （Sam Cornwell）拍攝1名跳傘運動員降落過程時，一同從高空跳傘，但因降傘打不開重摔死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，46歲攝影師康威爾 （Sam Cornwell）來自英國漢普郡，今年4月28日工作，拍攝1名跳傘運動員降落過程，在達勒姆郡（County Durham）肖頓機場附近地區，與運動員一同跳傘，以拍下精彩畫面。

可是，康威爾跳下飛機後，其主降落傘未能正常打開，導致他從高空重摔在附近工業區屋頂上，被人發現時已死亡。事件初步調查聽證會中，高級環境衛生官員博斯托克（Jan Bostock）指，他們正分析工業區閉路電視錄得的康威爾墮落時撞及屋頂情況、事發當天康威爾所用的高度計、GoPro攝影機鏡頭和其他設備。

警方調查小組表示尚未查明死者出事原因，將會進一步調查。（示意圖／網上圖片）

警方調查小組表示，康威爾的降落傘主傘打開後扭曲變形，根本無法使用，備用傘也沒辦法打開，但尚未查明原因，將會進一步調查。

負責跳傘活動的「高空跳傘公司」則發聲致歉，指失去一位同事、好友和跳傘家庭的一員，十分悲痛。康威爾的家人、朋友也在臉書上悼念，「他對很多人來說意義重大，且非常受人愛戴，我們將非常懷念他」。