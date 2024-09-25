農曆生日揭一輩子運勢「這6天出生」命中多橫財　40歲後大富大貴

命理角度中，星座可以看出一個人的個性，生日則可能造就出不同運勢，《搜狐網》點名農曆生日落在「這6日」，儘管歷經磨難，但終究守得雲開見月明，30歲後會愈來愈順，盡享富足生活。



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【農曆6、16日】

農曆6、16日出生的人，為人正直善良、行事果斷，年輕時期雖一路顛頗，但憑藉永不放棄的精神砥礪前行，到了中年開始有大把機會撲向你，無論難易都能輕鬆勝任，事業高漲、名利雙得，40歲後便能大富大貴，享盡富足、美滿的生活。

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【農曆5、27日】

農曆5、27日出生的人，早年雖歷經坎坷，但貴人運旺盛，走到哪都能有貴人扶持，獲提拔機會，30歲後工作才會大躍進，命中多橫財運，不僅事業蓬勃發展，家庭生活更是富足無慮，愈老運氣也愈好。

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【農曆3、29日】

農曆3、29日出生的人，性格沉穩、勇敢，一出生就注定是個耀眼的存在，從不會為金錢發愁，一生過著錦衣玉食、無憂無慮的生活，且家境良好，未來的伴侶也是門當戶對，令人稱羨。踏入社會後，事業闖出一片天，非但年輕不缺錢，老年更是身體健康，有福享榮華富貴。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】