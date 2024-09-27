女工12樓外牆高空做維修　老婦刀割安全繩原因極心寒　網民斥謀殺

她是想殺人嗎？內地1名38歲女維修工人於大廈12樓外牆施工時，發現下層1名68歲老婦竟持刀在切割安全繩索，急忙報警求助，幸民警及時趕到現場制止，未有釀成傷亡。警方調查指出，老婦住在大廈9樓，曾因樓上維修弄髒家中不鏽鋼外窗，令她心存不滿，故當天發現又有人在樓上維修，便在家中用刀切割從樓頂掛落的安全繩索。



事件引來網民熱議，紛紛鬧爆老婦行為如蓄意殺人，直斥「壞人變老了」、「這是謀殺吧！」、「太可怕了」、「故意殺人」，又質疑為何老婦沒有被拘留。



內地1名38歲女維修工人於大廈12樓外牆施工時，發現1名68歲老婦竟在切割安全繩索，立即報警求助，幸事件中沒有人受傷。（示意圖／gettyimages）

女維修工12樓外牆工作遭割安全繩

綜合內地媒體報道，事發周二（9月24日），38歲女維修工在廬陽區某社區大廈12樓外牆做維修工作時，身處高空時卻發現下層有人在切割安全繩索，她大驚報警求助。民警立即趕赴現場，及時制止1名老婦的危險舉動，事件中無人受傷。

割繩的老婦68歲姓王，居於大廈9樓，曾因樓上外牆維修弄髒家中不鏽鋼外窗，心存不滿，當天發現又有人在樓上維修，於是在家中用刀切割從樓頂掛落的繩索。（示意圖／gettyimages）

老婦不滿維修弄髒外窗 割繩泄憤

合肥市公安局廬陽分局調查後指出，割繩老婦68歲姓王，居於大廈9樓，曾因樓上外牆維修弄髒家中不鏽鋼外窗，心存不滿，當天發現又有人在樓上維修，於是在家中用刀切割從樓頂下掛的繩索。警方又指，目前已就事件立案處理。

警方通報事件。（微博）

網民：這是謀殺！

事件引來網民熱議，紛紛鬧爆離譜，「壞人變老了」、「這是謀殺吧！」、「太可怕了」、「故意殺人」。也有網民質疑為何老婦沒有被拘留，「應該吃牢飯」。