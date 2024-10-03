恐怖倫常命案！23歲男用水果刀弒母刺頸　大叫︰解脫了　殺機曝光

台灣高雄市發生倫常命案。1名23歲男子懷疑不滿49歲母親精神狀況不穩，一直亂塗藥膏，雙方在住所爆發口角，兒子大怒用水果刀向母親狂刺3下，其中1刀刺中母親頸動脈，最終導致失血過多，昏迷送院身亡，兒子事後涉案被捕，警方正循殺害直系血親尊親屬罪名調查。有鄰居向當地媒體聲稱，聽到涉案男子一度在屋內大喊「殺掉媽媽了，我解脫了」。



警方封鎖調查。（網上圖片）

據了解，涉案23歲鄭姓男子本身無業，和父母及姊姊一家四口同住前鎮區瑞忠街1個單位，當中葉母懷疑有精神方面就醫紀錄，而且領有身心障礙手冊。

案發時正值案發本年9月29日傍晚6時許，鄭母的父親和姊姊外出，家中只有母子二人。家人回家時，發現鄭男手腳沾滿鮮血，葉母倒臥家中客廳，立即拜託鄰居報警，葉母頸動脈有明顯外傷和大量出血，送院搶救不治。

鄭男涉嫌在屋內用生果刀弒母。（網上圖片）

鄭男事後報稱，母親懷疑精神狀況不穩，案發時胡亂擦藥屢勸不聽，雙方繼而爭執，有人情緒失控用水果刀狂刺3刀，相信其中1刀刺中母親頸動脈。

警方代表交代案情指，女死者早前受傷，醫生開了2周藥物，但死者2日內近乎塗完藥物，鄭男勸喻母親不果，可能因而情緒失控。鄭男涉嫌殺害直系血親尊親屬罪名被捕，警方仍在調查案件，事後封鎖單位調查。

附近鄰居事後向當地傳媒表示，疑犯犯案後沒有逃離現場，反而聽到他大叫「殺掉媽媽了，我解脫了」，並稱該個家庭工作及收入並不穩定，是不少社福機構單位的個案。

（綜合）